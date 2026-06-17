زيارة أمين منطقة نجران لمشاريع وخدمات البلدية في مدينة نجران

قامت أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي بزيارة عدد من المشاريع والخدمات البلدية داخل مدينة نجران، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب الإنجاز في المشروعات التنموية التي تنفذها الأمانة.

قامت أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي بزيارة عدد من المشاريع والخدمات البلدية داخل مدينة نجران، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب الإنجاز في المشروعات التنموية التي تنفذها الأمانة.

استهل أمين المنطقة جولته بالاطلاع على أعمال التدخلات الحضرية شرق المدينة، حيث تابع مراحل التنفيذ ومستوى الإنجاز، مؤكدًا أهمية استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبما يحقق الأهداف التنموية والجمالية للمواقع المستهدفة. وشملت الجولة زيارة حي الأثايبة وسط المدينة، للاطلاع على الخدمات البلدية والمشروعات التطويرية في الحي، والوقوف على الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات وتحسين البيئة الحضرية بما يلبي تطلعات السكان والزوار، ورفع جودة الحياة.

كما اطلع على الأعمال الجاري تنفيذها في حي الجامعة، والوقوف على نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ، موجهًا بسرعة استكمال جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي. وأكد أمين منطقة نجران، خلال الجولة، حرص الأمانة على المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع والخدمات البلدية، والعمل على تنفيذ المبادرات التطويرية التي تسهم في تعزيز التنمية الحضرية والارتقاء بجودة الحياة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي ظل هذه الجهود، دعت وزارة التجارة الراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية إلى التحقق من عدد من الجوانب النظامية قبل إتمام عملية النقل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية. وأشار إلى أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة الرياض بلغ نحو 71 مليون متر مربع، مما يشكل تحديًا كبيرًا في مجال التطوير والتنمية الحضرية.

كما دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إلى الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير وتحسين خدمات الترفيه في المملكة. وفي إطار هذه المبادرات، كشفت الأرصاد عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في مناطق المملكة، حيث تصدرت كل من الأحساء ومكة المكرمة ووادي الدواسر، بدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة مئوية، مما يشكل تحديًا كبيرًا في مجال الصحة العامة والبيئة الحضرية.

وبالنسبة لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، دعا سكان المنطقة إلى المساهمة في رفع جودة وكفاءة مشاريع البنية التحتية، من خلال الإبلاغ عن أي مشاكل أو إشكالات في المشاريع، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي





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