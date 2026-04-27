زيارة تاريخية للبابا تواضروس الثاني إلى تركيا تعزز العلاقات المسيحية

قام البابا تواضروس الثاني بزيارة رسمية إلى تركيا، وهي الأولى له منذ توليه منصبه، حيث التقى بالبطريرك برثلماوس الأول، وعقد لقاءات مع مسؤولين وقادة الكنائس، وتواصل مع أبناء الكنيسة القبطية في إسطنبول.

قام البابا تواضروس الثاني ، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، بزيارة تاريخية إلى تركيا في إطار جولة خارجية تشمل أربع دول، وهي الأولى له منذ توليه منصبه قبل أكثر من ثلاثة عشر عامًا.

هذه الزيارة تحمل أهمية بالغة، ليس فقط لكونها أول زيارة رسمية للبابا تواضروس الثاني إلى تركيا، بل أيضًا لما تمثله من تعزيز للعلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة المسكونية، وخاصةً مع بطريركية القسطنطينية. بدأت الزيارة بلقاءات ودية ورسمية في إسطنبول، حيث استقبلته القيادات المصرية في القنصلية المصرية، وعلى رأسهم السفير وائل بدوي والقنصل العام حاتم الألفي. ثم توجت باللقاء المرتقب مع صاحب الغبطة البطريرك برثلماوس الأول، بطريرك القسطنطينية، والذي يمثل نقطة تحول في مسار العلاقات بين الكنيستين.

هذا اللقاء الرسمي الأول بينهما منذ تولي البابا تواضروس الثاني منصبه في نوفمبر 2012، يعكس رغبة مشتركة في تعزيز الحوار والتعاون بين المسيحيين في الشرق الأوسط والعالم. شملت زيارة البابا تواضروس الثاني أيضًا مشاركته في القداس البطريركي صباح الأحد، وإلقاء كلمة مهمة مع البطريرك برثلماوس الأول، تناولت قضايا الوحدة المسيحية وأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المسيحيين في العصر الحديث.

بالإضافة إلى ذلك، عقد البابا لقاءات مع أعضاء اللجنة السينودسية للحوار بين المسيحيين والأديان، مما يؤكد على التزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالحوار البناء مع الأديان الأخرى. ولم يقتصر الأمر على اللقاءات الرسمية، بل حرص البابا على التواصل المباشر مع أبناء الكنيسة القبطية في إسطنبول، حيث زار كنيسة القديس مار بولس الرسول، والتقى بأفراد الجالية القبطية، واطمأن على أحوالهم، وقدم لهم النصح والإرشاد في جو أبوي ومحبب.

هذا التواصل المباشر يعكس اهتمام البابا برعاية أبنائه في الشتات، وتقديم الدعم الروحي والمعنوي لهم. الجولة الخارجية للبابا تواضروس الثاني، التي تستمر لأكثر من أسبوعين، تتضمن أيضًا زيارات إلى النمسا وإيطاليا وكرواتيا، حيث سيشارك في أنشطة رعوية ولقاءات مع مسؤولين رسميين وقادة الكنائس في تلك الدول. تهدف هذه الجولة الخارجية إلى تعزيز الروابط بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشقيقاتها من الكنائس الأخرى، وتبادل الخبرات والرؤى حول القضايا التي تهم المسيحيين في جميع أنحاء العالم.

كما تهدف إلى التواصل مع الجاليات القبطية في أوروبا، وتقديم الدعم الروحي لهم، وتشجيعهم على التمسك بإيمانهم وتقاليدهم. يرافق البابا تواضروس الثاني في هذه الجولة الوفد الكنسي المكون من الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والراهب القس عمانوئيل المحرقى مدير مكتب البابا، والقس مارك أسعد كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تركيا. هذا الوفد يمثل مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويعكس حرص الكنيسة على مشاركة أبنائها في هذه الزيارة التاريخية.

ومن المتوقع أن يشارك البابا تواضروس الثاني في مؤتمر أساقفة إيبارشيات المهجر في النمسا، ويعقد لقاءات مع شباب عدد من إيبارشيات أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الرعوية الأخرى. هذه الزيارة تمثل علامة فارقة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتعكس رؤية البابا تواضروس الثاني في تعزيز الحوار والتعاون بين المسيحيين، وبناء جسور التواصل مع الأديان الأخرى





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البابا تواضروس الثاني تركيا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البطريرك برثلماوس الأول الحوار المسيحي

United States Latest News, United States Headlines