زيارة وزير الداخلية الجزائري إلى باريس: ملفات شائكة وتوترات إعلامية

يزور وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود باريس لبحث ملفات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى قضايا ترحيل المهاجرين غير النظاميين وطلب تسليم معارضين، في ظل توتر إعلامي بين البلدين.

بدأت زيارة وزير الداخلية الجزائر ي سعيد سعيود إلى باريس الاثنين والثلاثاء، في محاولة لمعالجة ملفات عالقة بين البلدين، أبرزها التعاون في مكافحة الإرهاب، وقضية شبكة مافيا دي زاد الإجرامية التي يُعتقد أن عناصر منها يختبئون في الجزائر ، وأزمة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وطلب الجزائر تسلم معارضين من فرنسا .

وتأتي هذه الزيارة كأول مسؤول جزائري يزور فرنسا منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية في يوليو 2024، بعد أن افتتح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز النقاش حول هذه الملفات خلال زيارته للجزائر في فبراير الماضي. ويقود سعيود وفداً مهماً يضم فنيين من الوزارة ومسؤولين من الشرطة والاستعلامات العامة، بهدف تعميق التعاون في مجال الأمن ذي الطابع الاستراتيجي. وتعكس الزيارة رغبة مشتركة في إعادة إطلاق حوار براغماتي وطي التوترات التي اندلعت بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء.

لكن هذه المساعي الرسمية تتناقض مع أجواء التقارب التي واكبتها الصحافة الجزائرية، حيث ضاعفت عناوين صحافية قريبة من دوائر القرار من مقالاتها ذات النبرة السجالية تجاه فرنسا. فقد أثارت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية جدلاً واسعاً بنشرها مقالاً حاداً تناول المواقف الأخيرة للدبلوماسية الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية، وانتقدت وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بسبب تصريحاته التي جدد فيها دعم بلاده للموقف المغربي. وأثار المقال استياء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه الذي اعتبره تصعيداً إعلامياً غير مبرر.

ويقول مسؤول جزائري سابق فضل عدم الكشف عن هويته إن هذا التكتيك يزاوج بين مرونة الدبلوماسية وموجات التصعيد في الصحافة المدروسة، بهدف خدمة أجندة سياسية عبر استخدام المنصات الإعلامية أداة ضغط لإجبار فرنسا على مراجعة مواقفها في المفاوضات. وأشار إلى أن الملفات الحيوية التي بحثها وزير العدل الفرنسي جيرارد دارمانان خلال زيارته الأخيرة للجزائر حول التعاون القضائي تتقاطع مع تطلعات الجزائر لتحقيق غايتين: الأولى مالية، إذ تطالب الجزائر باسترداد العقارات والأموال المهربة من قبل رجالات النظام السابق المقيمين في فرنسا، وهو مسعى يحظى بالشرعية نظراً لحجم الثروات الوطنية المستنزفة.

والثانية سياسية، حيث تسعى الجزائر إلى ثني باريس عن دعم المعارضين الجزائريين المستقرين في فرنسا، رغم أن هذا المطلب يملك فرصاً ضئيلة طالما أن هؤلاء لا يخرقون القوانين الفرنسية. وفي المقابل، يظل الملف الأكثر حساسية مرتبطاً بموظفين جزائريين في وزارة الخارجية وردت أسماؤهم في تحقيق قضية اختطاف أمير دي زاد.

وتنتظر باريس من الوزير سعيود خطوات ملموسة بشأن ملفين أساسيين: الأول تسليم أعضاء شبكة مافيا دي زاد الذين ينشطون في غسل الأموال وتجارة المخدرات في جنوب فرنسا ويفترض أنهم لجأوا إلى الجزائر هاربين من الملاحقة. والثاني يتعلق بعشرات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين الصادرة بحقهم أوامر بالطرد من فرنسا، حيث رفضت الجزائر استعادتهم خلال الأزمة الدبلوماسية. وقد بحث الوزير دارمانان هذين الملفين خلال زيارته الأخيرة.

وتخضع العلاقات بين البلدين لمعالجة إعلامية مستمرة واستقطاب حزبي حاد في فرنسا، لا سيما من معارضة اليمين واليمين المتطرف، حيث تمثل كل مسعى للتقارب ورقة في السياسة الداخلية حول قضايا الهجرة والتأشيرات ومراجعة الاتفاق الثنائي لعام 1968. ويصادف هذا الأسبوع أيضاً ذكرى العثور على رؤوس سبعة رهبان من تيبحيرين في الجزائر سنة 1996، بينما أثبتت الخطة الوقائية لمكافحة حرائق الغابات نجاحها العام الماضي بتراجع المساحات المحروقة بنسبة 91 في المائة، وهو إنجاز تسعى السلطات الجزائرية للحفاظ عليه وتطويره





