زيارة تاريخية للملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة في ظل توترات سياسية

بدأت زيارة رسمية للملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة، وهي زيارة تأتي في توقيت حساس سياسياً وأمنياً، وتسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين.

بدأت اليوم (الاثنين) زيارة رسمية هامة للغاية للملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وزوجته الملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي زيارة تمتد لأربعة أيام كاملة.

تأتي هذه الزيارة في ظرف سياسي وأمني بالغ الحساسية، مما يضفي عليها أهمية استثنائية على المستويين الإقليمي والدولي. تعتبر هذه الزيارة الأبرز في عهد الملك تشارلز حتى الآن، وتمثل أول زيارة لملك بريطاني إلى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة كونها تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأمريكي عن بريطانيا العظمى، وهو حدث تاريخي يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

من المتوقع أن تشهد الزيارة محادثات ثنائية مهمة بين الملك تشارلز والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تتناول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي، والتجارة، والتغير المناخي، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. الرئيس ترمب، المعروف بإعجابه بالعائلة المالكة البريطانية، سيستقبل الملك والملكة في حفل استقبال رسمي في البيت الأبيض، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترمب.

بعد لقائهما في واشنطن، سينتقل الملك والملكة كاميلا إلى مدينة نيويورك لإحياء ذكرى ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، وهي ذكرى مؤلمة لا تزال حاضرة في أذهان الأمريكيين. سيلقي الملك خطاباً مؤثراً في موقع مركز التجارة العالمي، ويضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للضحايا. كما سيقوم الملك والملكة بزيارة إلى ولاية فرجينيا، حيث يلتقيان بناشطين وخبراء في مجال حماية البيئة، في إشارة واضحة إلى اهتمام الملك تشارلز الطويل الأمد بالقضايا البيئية والاستدامة.

يُعرف الملك تشارلز بكونه من أشد المدافعين عن حماية البيئة، وقد قام بالعديد من المبادرات والأنشطة لرفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على كوكب الأرض. على الرغم من الطابع الاحتفالي للزيارة، إلا أنها تأتي في ظل توتر ملحوظ في العلاقات بين لندن وواشنطن، وذلك على خلفية الخلافات حول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أثارت انتقادات حادة من الرئيس ترمب لموقف الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر.

كما ألقى حادث إطلاق النار الذي وقع مؤخراً خلال عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض بظلاله على الزيارة، حيث أثيرت مخاوف بشأن سلامة الوفد البريطاني، مع ترجيحات بأن مسؤولين أمريكيين كانوا ضمن الأهداف المحتملة. ورغم هذه التحديات، أكد قصر باكنغهام أن الزيارة ستُجرى كما هو مخطط لها، بعد تنسيق أمني مكثف بين الجانبين البريطاني والأمريكي. وتسعى الحكومة البريطانية إلى استغلال هذه الزيارة لتعزيز ما يُعرف بـ«العلاقة الخاصة» بين البلدين، وهي علاقة تاريخية وثيقة شهدت بعض التقلبات في السنوات الأخيرة.

وأشار السفير البريطاني في واشنطن، كريستيان تيرنر، إلى أن الزيارة تهدف إلى تأكيد القيم المشتركة والتاريخ المشترك بين البلدين، مؤكداً على النهج البريطاني التقليدي الذي يتمثل في «الحفاظ على الهدوء والاستمرار». وفي المقابل، تم استبعاد بعض القضايا الحساسة من جدول الزيارة، أبرزها قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، وذلك لتجنب أي تأثير سلبي على الإجراءات القانونية الجارية. أوضحت مصادر ملكية أن لقاء الضحايا في هذه المرحلة غير ممكن، وذلك حفاظاً على سير العدالة.

من المتوقع أن تشهد الزيارة تغطية إعلامية واسعة النطاق، حيث يرافق الوفد البريطاني عدد كبير من الصحفيين والمراسلين من مختلف أنحاء العالم. وتهدف الزيارة أيضاً إلى تعزيز السياحة والاستثمار بين البلدين، وتوطيد العلاقات الثقافية والاقتصادية. يُنظر إلى هذه الزيارة على أنها فرصة مهمة لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون بين بريطانيا والولايات المتحدة في مواجهة التحديات العالمية المشتركة





