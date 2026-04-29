زيادة عقوبة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول إلى 7 سنوات وكشف عن ممارسات انتحارية لقوات بلاده في أوكرانيا

قضت محكمة استئناف كورية جنوبية بزيادة عقوبة السجن للرئيس السابق يون سوك يول، بينما كشف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن لجوء جنود بلاده إلى تفجير أنفسهم لتجنب الأسر في الحرب الروسية الأوكرانية. كما تتضمن الأخبار أحداثاً أخرى متنوعة من حول العالم.

قضت محكمة استئناف في كوريا الجنوبية ، الأربعاء، بزيادة عقوبة السجن بحق الرئيس السابق، يون سوك يول ، إلى 7 سنوات؛ وذلك بتهم تتعلق بإعلانه قصير الأمد الأحكام العرفية عام 2024، بعد استئناف قدمه يون والادعاء.

وكانت محكمة أدنى قد حكمت في يناير بسجن يون 5 سنوات بعد تبرئته من بعض التهم، إلا إن محكمة الاستئناف أدانته بتهم أخرى، منها حشد جهاز الأمن الرئاسي لمنع السلطات من اعتقاله. وقال قاضي المحكمة العليا في سيول: «خلال محاولته منع السلطات من تنفيذ مذكرة توقيف بالقوة، ارتكب يون أفعالاً غير مقبولة في مجتمع يسوده القانون والنظام».

وأدين يون، البالغ من العمر 65 عاماً الذي عُزل من منصبه العام الماضي، بتهم عدة؛ منها تزوير وثائق رسمية، وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، التي تتعين مناقشتها في اجتماع رسمي لمجلس الوزراء. طالب الادعاء بسجن يون 10 سنوات، متهماً إياه بخيانة الأمانة العامة، وتقويض النظام الدستوري، واستخدام موارد الدولة لخصخصة السلطة العامة. وكان يون؛ وهو مدع عام سابق، قد طعن على قرار المحكمة الأدنى، قائلاً إنها تجاهلت أدلة ظهرت خلال المحاكمة وأساءت تفسير الوقائع.

وقال محاموه، الأربعاء، إنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، ووصفوا حكم محكمة الاستئناف بأنه «غير مفهوم»، وأضافوا أن المحكمة أخطأت في تطبيق مبادئ قانونية صارمة على ما يمكن عدّها أعمالاً سياسية. وهذه القضية واحدة من 8 محاكمات يواجهها يون منذ عزله في أبريل من العام الماضي. وهو يقبع في السجن منذ يوليو الماضي.

في سياق منفصل، كشف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن ممارسات مثيرة للجدل تتبعها قوات بلاده المشاركة في الحرب الروسية - الأوكرانية لتجنّب الوقوع في الأسر، حيث أشار إلى أن بعض الجنود يلجأون إلى تفجير أنفسهم في ساحات القتال. يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد الحديث عن الدور المباشر الذي تلعبه كوريا الشمالية في هذا النزاع، وما يحيط به من أبعاد سياسية وعسكرية معقّدة.

وأكد كيم جونغ أون، لأول مرة، أن جنود كوريا الشمالية يتبعون سياسة تفجير أنفسهم في ميدان المعركة لتجنّب الأسر خلال مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح متحف تذكاري خُصّص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين الشماليين الذين سقطوا في هذا النزاع، أشاد كيم بما وصفها بـ«البطولة الاستثنائية» لهؤلاء الجنود، مشيراً إلى أنهم «اختاروا، دون تردد، تفجير أنفسهم في هجمات انتحارية».

وتُعدّ كوريا الشمالية الطرف الثالث الوحيد الذي نشر قواته بشكل مباشر على خطوط المواجهة في الصراع الروسي - الأوكراني، وذلك في إطار اتفاق أسهم في تعزيز التحالف بين روسيا وكوريا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، تتوالى الأخبار من مناطق أخرى، حيث حُكم على أم أسترالية بالسجن أكثر من 4 سنوات بعد أن زوَّرت تشخيص إصابة ابنها بالسرطان لجمع التبرعات وتمويل نمط حياتها الباذخ. كما أثارت مقاطع فيديو بثها مجهولون لمشاهد من داخل سجن صيدنايا جدلاً واسعاً.

وفي الجزائر، تعود أزمة المثقفين الفرنكفونيين إلى الواجهة، حيث يجد الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال نفسه وسط عاصفة من الجدل بعد أن هدد بـ«قطع روابطه كافة مع فرنسا». وفي تونس، أكدت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» أنه تم إيقاف نشاطها مدة شهر





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

