زيارة وزير الخارجية الإيراني لبكين وتطورات في العلاقات الدولية

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين لمناقشة العلاقات الثنائية مع الصين، بينما تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين إيران والولايات المتحدة. كما اندلع حريق في مركز تجاري في طهران، وأدى إلى مقتل ثمانية أشخاص. وفي الوقت نفسه، دعا أكثر من 400 دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد مشروع استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية.

وصل وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي إلى العاصمة الصين ية بكين، حيث من المقرر أن يلتقي مع نظيره الصين ي وانغ يي في اجتماعات ثنائية لمناقشة العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالتا الأنباء الإيرانيتان فارس وتسنيم بأن العراقجي وصل إلى بكين على رأس وفد دبلوماسي، حيث سيبحث خلال هذه الزيارة تعزيز التعاون بين إيران والصين، خاصة في مجال التجارة النفطية، رغم العقوبات الأمريكية التي تستهدف طهران. ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبو الصين إلى ممارسة الضغط على إيران، مشيرا إلى أن تصرفات طهران في المضائق البحرية تساهم في عزلة البلاد دوليا.

وفي سياق متعلق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حريقا اندلع في مركز تجاري غربي العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 36 آخرين. وأوضحت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية أن الطبقة الخارجية للمبنى كانت قابلة للاشتعال، ما ساهم في انتشار الحريق بسرعة. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع مصورة تظهر تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من موقع الحادث. وتأتي هذه الأنباء في ظل تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بعد تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وفي الوقت نفسه، دعا أكثر من 400 دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد مشروع استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وقال الموقعون على الرسالة المفتوحة، ومن بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل، إن مشروع E1 الذي تخطط إسرائيل لبنائه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يهدد أي اتصال جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في عمليات الاستيطان غير القانونية، بما في ذلك حظر التأشيرات وحظر الأنشطة التجارية.

وتأتي هذه المطالبات في وقت تسارع فيه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 54 مستوطنة جديدة في عام 2025، وهو رقم قياسي. وفي سياق آخر، نشر موقع «سنتكوم» صورا لحاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» في البحر الأحمر، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا بين إيران والولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين، خاصة بعد تبادل إطلاق النار بين الجانبين مؤخرا





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الصين الولايات المتحدة إسرائيل الضفة الغربية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ضبط 400 ألف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية بالرياض | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبط 400 ألف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية بالرياض ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة الرياض 400 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية في مستودع مخالف.

Read more »

كيمانول تسدد قروضاً بقيمة 400 مليون ريال | صحيفة المواطن الإلكترونيةكيمانول تسدد قروضاً بقيمة 400 مليون ريال أعلنت شركة كيمائيات الميثانول، سداد القروض البالغة قيمتها 400 مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء والتي

Read more »

55 عائلة أبيدت في غزة.. ومقتل 400 فلسطيني بيوم واحدأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 400 شخصا قتلوا خلال اليوم الماضي، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني.مقتل 400 شخصووفقا لبيانات الوزارة، فقد قتل

Read more »

انطلاق معرض 'إبداع جدة 2024' بمشاركة 400 مشروع بحثيتخطى عدد المشاريع 400 مشروع بحثي قدمها 400 طالب وطالبة في 23 مجالًا علميًا.

Read more »

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 400 مليون ريال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةتبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 400 مليون ريال تجاوز مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 400 مليون ريال،

Read more »

«مونديال ألعاب القوى»: ماكلولين ليفرون تخوض تحدياً جديداًستقوم سيدني ماكلولين ليفرون بانعطافة جريئة في بطولة العالم لألعاب القوى هذا الشهر؛ إذ ستشارك في سباق 400 متر بدلاً من 400 متر حواجز.

Read more »