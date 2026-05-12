زيارة الرئيس ترمب إلى الصين: تحولات استراتيجية ومباحثات شاملة حول التجارة والأمن الدولي

تفاصيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى بكين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، ومراجعة الملفات الاقتصادية والأمنية العالقة بما في ذلك تايوان وإيران والطاقة.

في خطوة دبلوماسية تعكس الرغبة في إعادة صياغة العلاقات الثنائية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن زيارته المرتقبة إلى جمهورية الصين الشعبية، وهي الزيارة التي تأتي في توقيت حساس يشهد تداخلات معقدة في الملفات السياسية والاقتصادية.

وعبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، أعرب ترمب عن حماسه الشديد لهذه الرحلة، واصفاً الصين بأنها بلد مذهل، كما أشاد بالرئيس الصيني شي جين بينغ، واصفاً إياه بالقائد الذي يحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، مؤكداً أن هذه الزيارة ستثمر عن نتائج عظيمة تعود بالنفع على كلا البلدين وتساهم في تعزيز الاستقرار العالمي. وفي تصريحات إضافية أدلى بها للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض، أكد ترمب أن محادثاته مع نظيره الصيني ستنطلق يوم الخميس، مشيراً إلى وجود تفاهم جيد وكيمياء إيجابية تجمعه بالرئيس شي، وهو ما قد يمهد الطريق لتجاوز العقبات التي واجهت العلاقات بين واشنطن وبكين في الفترات الماضية.

ستركز المباحثات المكثفة على حزمة من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها العلاقات التجارية التي شهدت توترات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية والنزاعات حول الملكية الفكرية والتوازن التجاري. ويسعى الجانبان إلى التوصل إلى تفاهمات تضمن تدفق التجارة بشكل عادل يخدم المصالح الوطنية لكل منهما. وبالإضافة إلى التجارة، ستتصدّر ملفات الطاقة جدول الأعمال، حيث تبرز أهمية تأمين إمدادات الطاقة للصين، وخاصة ما يتعلق بناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الصيني.

وأشار ترمب إلى أن هذا الملف بالتحديد سيكون محوراً أساسياً في النقاشات، نظراً لارتباطه الوثيق بالأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وبمدى استقرار تدفقات الطاقة العالمية، مما يجعل من التنسيق الأمريكي الصيني في هذا الصدد ضرورة لتفادي أي اضطرابات اقتصادية قد تؤثر على الأسواق العالمية. أما على الصعيد السياسي والأمني، فإن قضية تايوان تظل واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً.

وقد تطرق الرئيس ترمب إلى احتمالية مناقشة وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، موضحاً أن الرئيس شي جين بينغ يرفض هذه المبيعات بشكل قاطع، وأنه سيناقش هذا الأمر معه بكل صراحة للوصول إلى صيغة مرضية. كما ستشمل المباحثات الملف الإيراني وتطورات الصراع هناك، وهو الملف الذي كان سبباً في تأجيل الزيارة في وقت سابق من هذا العام بناءً على طلب واشنطن لمتابعة التطورات المتسارعة.

وقد أثنى ترمب على قدرة الرئيس شي في إدارة دولة ضخمة تضم أكثر من مليار وأربعمئة مليون نسمة بقبضة قوية، معبراً عن تقديره لحبه الشديد لبلاده وحرصه على مصالحها الوطنية. وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أكدت رسمياً أن الزيارة ستمتد من الأربعاء إلى الجمعة بدعوة رسمية من بكين، لتعيد إحياء التواصل المباشر بعد اللقاء الأخير الذي جمعهما في أكتوبر الماضي بكوريا الجنوبية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مما يعطي انطباعاً بأن الطرفين يسعيان لفتح صفحة جديدة من التعاون البراغماتي.

إن هذه الزيارة لا تمثل مجرد لقاء بروتوكولي، بل هي محاولة لإدارة التنافس الاستراتيجي بين القوتين العظميين بطريقة تمنع الانزلاق نحو صراع مفتوح. فمن خلال دمج ملفات الطاقة والتجارة مع القضايا الجيوسياسية مثل تايوان وإيران، يحاول ترمب استخدام أسلوبه التفاوضي المباشر لتحقيق مكاسب متبادلة. ويرى مراقبون أن نجاح هذه المباحثات يعتمد على مدى قدرة الطرفين على تقديم تنازلات في الملفات الشائكة مقابل ضمانات اقتصادية وأمنية طويلة الأمد.

ومع اقتراب موعد اللقاء، تترقب الأسواق المالية العالمية والدوائر السياسية ما سيسفر عنه هذا الاجتماع، حيث أن أي اتفاق يتم التوصل إليه قد يؤدي إلى خفض التوترات التجارية وتحسين آفاق النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية والضغوط التضخمية التي تعاني منها العديد من الدول، مما يجعل من هذه الزيارة حدثاً محورياً في السياسة الدولية المعاصرة





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترمب الصين شي جين بينغ التجارة العالمية تايوان

United States Latest News, United States Headlines