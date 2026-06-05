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زيارة كيم جونغ أون إلى الصين: محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الإقليمية

السياسة الدولية News

زيارة كيم جونغ أون إلى الصين: محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الإقليمية
كوريا الشماليةالصينكيم جونغ أون
📆6/5/2026 6:41 PM
📰Arabi21News
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زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى بكين تأتي في ظل تحولات إقليمية تسعى فيها الصين لتعزيز نفوذها وإعادة ترتيب التحالفات بعد تقارب بيونغ يانغ مع موسكو.

تسعى الصين إلى تعزيز نفوذها في شبه الجزيرة الكورية من خلال استعادة التواصل رفيع المستوى مع كوريا الشمالية بعد توقف استمر سنوات، حيث استضافت بكين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في زيارة نادرة امتدت ليومين، وفقاً لتقارير إعلامية.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت حاسم تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة، خاصة بعد استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ لكل من نظيره الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين خلال أسابيع قليلة. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لزعيم كوري شمالي إلى الصين منذ ما يقارب سبع سنوات، حيث كانت آخر زيارة للرئيس الصيني السابق هو جينتاو إلى بيونغ يانغ عام 2005، بينما زار شي جين بينغ كوريا الشمالية آخر مرة في عام 2019.

وتحاول بكين إعادة ترتيب أولويات بيونغ يانغ وتحويلها مرة أخرى نحو القطب الصيني بعد فترة من الجمود في التبادلات الثنائية خلال جائحة كوفيد-19. وقد أظهر الزعيم الكوري الشمالي في الفترة الأخيرة توجهات أكثر جرأة، خاصة بعد تعزيز التحالف مع موسكو من خلال إرسال قوات وأسلحة لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مما زاد من قلق الصينيين بشأن تقارب بيونغ يانغ من روسيا، ويرى خبراء أن زيارة كيم جونغ أون إلى الصين تعكس رغبة مشتركة في إعادة تثبيت العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين. وفي تحليل للسياق الإقليمي، لاحظ المحللون أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى إبراز دور الصين كلاعب مركزي في منظومة العلاقات الدولية، لا سيما في quadrant الآسيوي.

ويقول جون ديلوري، الزميل في مركز دراسات آسيا في سول، إن القلق الصيني حقيقي إزاء التحالف الكوري الشمالي-الروسي المتزايد، وأن الزيارة تمثل وسيلة للرئيس شي جين بينغ لإعادة观音 نفسه إلى صدارة المشهد Diplomati، إلي جانب تعزيز قنوات الاتصال المباشر مع بيونغ يانغ. وفي تطورات موازية، كشفت مصادر دبلوماسية عن تقدم مفاوضات إيران والولايات المتحدة نحو مرحلة نهائية حول مذكرة تفاهم، رغم استمرار الخلافات حول بنودها Details

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