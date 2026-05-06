زيادة الطلب على خريجي التخصصات الصيدلية في سوق العمل السعودي مدفوعة بالنمو السريع للصناعات الدوائية

كشف مدير عام إدارة الرعاية الصيدلية بوزارة الصحة عن ارتفاع مطرد في الحاجة إلى خريجي التخصصات الصيدلية في المملكة، مدفوعاً بالنمو السريع في قطاع الصناعات الدوائية، حيث تتجه بوصلة الطلب نحو الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال تصنيع الأدوية. كما أوضح أن البيئة الاستثمارية في هذا المجال تعيش طفرة غير مسبوقة، مع نمو عدد المصانع بنسبة تجاوزت 40% خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يوفر فرص عمل واسعة للصيادلة في مختلف القطاعات. وفي إطار جهود توطين المهن الصيدلية، تم تحديد خارطة طريق لرفع مشاركة الكوادر الوطنية عبر تطبيق نسب توطين إلزامية تصل إلى 65% في المستشفيات و55% في الأنشطة الصيدلية المختلفة و35% للصيدليات المجتمعية، مع اشتراط الاعتماد المهني والالتزام بالحد الأدنى للأجور.

أكد الدكتور محمد الشناوي، مدير عام إدارة الرعاية الصيدلية بوزارة الصحة ، أن سوق العمل السعودي يشهد نمواً مطرداً في الحاجة إلى خريجي التخصصات الصيدلية، مدفوعاً بالتوسع السريع الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية في المملكة.

وفي تصريحات لقناة الإخبارية، أوضح الشناوي أن الاتجاهات الحالية تشير بوضوح إلى زيادة الطلب على الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال تصنيع الأدوية، خاصةً مع التوسع الكبير في القطاع الخاص وزيادة أعداد المصانع الدوائية المرتقبة. وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية في هذا المجال تعيش طفرة غير مسبوقة، حيث أكدت تقارير مستشار وزير الصناعة للصناعات الدوائية نمواً في عدد المصانع بنسبة تجاوزت 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتوقع أن تكون هذه المنشآت الصناعية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الصيادلة، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية المتواصلة في صيدليات المستشفيات والصيدليات المجتمعية. وفي سياق متصل، كشف الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن الصيدلة، الصادر بالتعاون بين وزارتي الصحة والموارد البشرية، عن خارطة طريق لرفع مشاركة الكوادر الوطنية عبر تطبيق نسب توطين إلزامية تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025. حيث تقرر رفع النسبة إلى 65% في قطاع المستشفيات، و55% في الأنشطة الصيدلية المختلفة، و35% للصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية.

كما تم اشتراط الاعتماد المهني والالتزام بالحد الأدنى للأجور كضمانات أساسية لرفع كفاءة الممارسة المهنية وتوطين هذا القطاع الحيوي. وأضاف الشناوي أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور السعودي في القطاع الصيدلي، وتوفير فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة الأدوية.

كما أكد أن هذه المبادرات ستسهم في تحسين جودة الخدمات الصيدلية وتطوير البنية التحتية للصناعة الدوائية في المملكة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية الصحية والصناعية





