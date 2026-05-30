زيادة درجات الحرارة في أوروبا بسبب تغير المناخ

تُظهر دراسة أن زيادة درجات الحرارة في أوروبا نتيجة لتغير المناخ، ويعود هذا التغير إلى موقع أوروبا الجغرافي وتغير رياح التيار النفاث.

تعمل الأنظمة الجوية في أوروبا بشكل مشابه لغطاء يغلي على قدر، حيث يحبس نظام الضغط الجوي المرتفع الهواء الساخن فوق أوروبا داخل الغلاف الجوي. بسبب حركة الهواء البطيئة، يستمر هذا الطقس في أوروبا.

خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، ازدادت هذه الأنظمة الجوية في أوروبا، أدت إلى زيادة موجات الحر وشدتها. وفقًا لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، كانت هذه الزيادة نتيجة لتغير المناخ. يعمل عالم المناخ فريدريكه أوتو في كلية إمبريال كوليدج لندن، حيث قال: "لقد كان بلوغ درجات الحرارة هذا المستوى أمرًا استثنائيًا حتى في ذروة الصيف في السابق". وأضافت أن هذه الموجة الحارة القياسية تحمل بصمات تغير المناخ، لكنها لا تزال من المبكر تحديد مدى زيادة موجة الحر الشديدة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

تعمل مؤسسة إسناد الطقس العالمي، ومقرها في بريطانيا، على دراسة موجات الحر في أوروبا منذ عام 2003. وأظهرت أبحاثها أن الطقس المتطرف كان أكثر احتمالًا وكثافة بسبب تغير المناخ نتيجة النشاط البشري. في عام 2025، شهدت 95 بالمائة من أوروبا درجات حرارة أعلى من المتوسط، بحسب تقرير حالة المناخ الأوروبي. وقد تم تسجيل موجات حر شديدة تجاوزت 30 درجة مئوية حتى في الدائرة القطبية الشمالية.

وبلغت درجة حرارة سطح المحيطات أعلى مستوياتها منذ بدء التسجيل. يقول فلوريان بابنبرغر، رئيس المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، "أوروبا هي القارة الأسرع في زيادة الحرارة، وقد باتت آثار ذلك خطيرة". ترتفع درجات الحرارة في أوروبا أسرع بنحو مرتين من المتوسط العالمي، حيث ارتفع متوسط درجة الحرارة في أوروبا بمقدار 2.5 درجة مئوية (4.3 درجة فهرنهايت) بالمقارنة مع مستويات ارتفاع درجة الحرارة قبل الثورة الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر.

يعود هذا التسارع في ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا إلى موقعها الجغرافي، حيث تتصلة أوروبا جغرافيًا بمنطقة القطب الشمالي. بسبب ذوبان الجليد في القطب الشمالي بشكل متسارع، ينعكس قدر أقل من ضوء الشمس. وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط المتجمد الشمالي. بينما يعكس الجليد الأبيض في منطقة القطب ضوء الشمس، تمتص المحيطات الخالية من الجليد بلونها الداكن نسبة أكبر من الإشعاع الحراري من ضوء الشمس.

وهذه العملية تعرف باسم تأثير البياض. كانت بعض أجزاء القارة الأوروبية في السابق متجمدة طوال العام أو حتى أواخر فصل الصيف، مثل المناطق الجبلية المرتفعة في، ولكنها أصبحت اليوم خالية من الثلوج بشكل متزايد. ولأن التربة الداكنة تعكس كمية أقل من شعاع الشمس إلى الفضاء، فقد زادت سرعة الاحتباس الحراري. يربط العلماء زيادة درجات الحرارة في أوروبا أيضًا بتغير رياح التيار النفاث، وهو تيار هوائي عالي الارتفاع يندفع نحو أوروبا من الغرب.

حتى هذه الرياح، التي كانت مستقرة نسبيًا في السابق، تتأثر أيضًا بتغير المناخ. وهذا يؤدي إلى أنماط طقس أكثر تطرفًا تستمر في العادة لفترات أطول. وأظهرت دراسة من عام 2022 أن التيار النفاث بات ينقسم الآن لفترات أطول بشكل متزايد إلى فرعين، أي إلى تيار نفاث مزدوج. وهذا يؤدي إلى زيادة باتجاه أوروبا، عادة ما تأتي الأنظمة المناخية من المحيط الأطلسي، ويكون لها بالتالي تأثير مُبرِّد.

وأثناء حالات التيار النفاث المزدوج، تنحرف الأنظمة المناخية نحو الشمال، ومن الممكن أن تتشكل فوق أوروبا الغربية موجات حر مستمرة. ومن المفارقة أن الجهود الناجحة للسيطرة على مشكلة بيئية أخرى قد ساهمت أيضًا في زيادة درجات الحرارة في أوروبا. يشير التقرير الأوروبي حول حالة المناخ لعام 2025 إلى أن لوائح جودة الهواء الأكثر صرامة منذ ثمانينيات القرن العشرين قد قللت من تلوث الهواء، ولكنها الآن مسؤولة جزئيًا عن ارتفاع درجات الحرارة.

كانت جزيئات الكبريتات والنترات الدقيقة العاكسة للضوء، المنبعثة من عوادم السيارات ومداخن المصانع، تساهم بشكل غير مباشر في تبريد حرارة القارة. فهذه الجزيئات كانت تعكس ضوء الشمس، وبالتالي "تخفف جزئيًا من ارتفاع درجة الحرارة من خلال زيادة غازات الاحتباس الحراري". ومع ذلك، يؤكد علماء المناخ على ضرورة عدم تخلي العالم على الإطلاق عن جهوده من أجل خفض الانبعاثات





