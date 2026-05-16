زور الروسي لبوتين الصين لتعزيز العلاقات وتبادل وجهات النظر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين يومي 19 و20 مايو، لتناول عدداً من الملفات الثنائية والدولية، في مقدمتها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ستركز زيارته على المحادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ حول آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والسبل توسيع الشراكات بين الجانبين في مجالات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية.

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو الجاري، لتلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

في خطوة تعكس استمرار التقارب السياسي والاستراتيجي بين موسكو وبكين في ظل التحولات الدولية المتسارعة. وأفاد الكرملين في بيان رسمي، اليوم (السبت)، بأن المحادثات المرتقبة بين بوتين وشي تتناول عدداً من الملفات الثنائية والدولية، في مقدمتها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

زور روسيا زيارة بوتين الصين تعزيز العلاقات تجربة جديدة في العلاقات الروسية الصينية تطورات الدولية المتسارعة تلقائيا بين بوتين وشي التعاون السياسي والاقتصادي بين روسيا والصين أث زيارة الولايات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الهيدروجين مِحوَر «حوار برلين» حول تحوُّلات الطاقةعدالة الوصول إلى الطاقة كانت أحد محاور نقاشات «حوار برلين لتحوُّل الطاقة» في نسخته العاشرة (حوار التحول الطاقي في برلين 19 - 20 مارس/آذار الماضي).

Read more »

سياسي فيتنامي: زيارة بوتين ستساعد على تعزيز مكانة وهيبة بلادناقال لو هواي ترونغ أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم، إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين المرتقبة إلى فيتنام في 19 - 20 يونيو ستساعد على تعزيز مكانة بلاده وهيبتها.

Read more »

انطلاق المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم الاثنين القادم في الرياضتحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تستعد جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم يومي 19-20 مايو القادم إطلاق المؤتمر

Read more »

إيران ما قبل وما بعد 13 يونيو.. ما الذي تغير؟فاجأت الصواريخ الإيرانية المضادة للجو الأمريكيين ليلة 19 – 20 يونيو 2019 بتمكنها بتسديدة واحدة من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة متطورة طراز 'غولوبال هوك' فوق مضيق هرمز.

Read more »

لافروف: مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عما سيتناوله المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية–الأفريقية، المقرر في القاهرة يومي 19–20 ديسمبر.

Read more »

لافروف يتحدث مع نظيره الجزائري حول 'الأوقات العصيبة' للدبلوماسيينالتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الجزائري أحمد عطاف خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا، الذي يعقد يومي 19-20 ديسمبر في القاهرة.

Read more »