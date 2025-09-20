زوجان فرنسيان يستعدان لعبور الأطلسي سباحةً في تحدٍّ تاريخي

يواجه زوجان فرنسيان تحديًا استثنائيًا بالسباحة عبر المحيط الأطلسي لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تحطيم أرقام قياسية عالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدفان إلى زيادة الوعي بأهمية حماية المحيطات.

يستعد زوجان فرنسيان، ماتيو ويتفوت وكلوي ليجيه، لمواجهة تحدي ال سباحة عبر المحيط الأطلسي ، في سباحة تتابع تمتد لثلاثة أشهر، بهدف تحطيم رقمين قياسيين عالميين. سينطلق الزوجان من جزيرة الرأس الأخضر، قبالة سواحل أفريقيا، في الأول من نوفمبر، متجهين نحو جزيرة غوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي، بمسافة تبلغ 3800 كيلومتر.

سيتناوب الزوجان على السباحة لمدة ست ساعات يومياً، معتمدين على قارب ينجرف ليلاً، ما سيحتسب ضمن المسافة المقطوعة، سعياً لتحقيق رقم قياسي لأطول عبور نسائي للمحيط ورقم قياسي لأطول سباحة تتابع 'مع الانجراف'.\التحضيرات لهذا التحدي لم تأتِ من فراغ، فالزوجان يتدربان منذ عامين، ويعملان على تطوير أسلوبهما لتجنب الإصابات، مع التركيز على تعويد الجسم على السباحة المكثفة. وقد سبق لهما عبور مضيق جبل طارق ونهر السين، بالإضافة إلى السباحة من مرسيليا إلى برشلونة، إلا أن تحدي الأطلسي يمثل مستوى جديداً من الصعوبة، بسبب برودة المياه التي قد تصل إلى 23 درجة مئوية. بالإضافة إلى التحدي الجسدي، يهدف الزوجان إلى رفع الوعي بأهمية حماية المحيطات، عبر مبادرة تعليمية تفاعلية، تشمل مواد تعليمية لطلاب المدارس حول قضايا البيئة والتلوث. ويؤمن الزوجان بأنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الرياضي، فإن نجاحهما في نشر الوعي سيُعتبر إنجازاً كبيراً.\في سياق متصل، شهدت الأخبار أيضاً تكريم أول كلب علاجي في تايوان بعد ست سنوات من الخدمة المخلصة، مما يعكس تقدير المجتمع للجهود التي تبذلها الحيوانات في تقديم الدعم والرعاية. في سياق اخر، أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية عن خطط لترميم المواقع الأثرية والثقافية بتمويل محلي ودولي، مؤكدة على دورها المحوري في الحفاظ على التراث. ومن جهة أخرى، أعلنت شركة إيزي جيت عن وفاة راكب على متن إحدى رحلاتها الجوية، مما استدعى هبوطاً اضطرارياً، معربة عن أسفها وتعازيها لعائلة الفقيد. كما شهدت الشركة أيضاً حوادث أخرى، كتعليق رحلات وإلغائها بسبب سلوك غير لائق من قبل الركاب، مؤكدة على التزامها بأولوية سلامة الركاب والطاقم. وأخيراً، أُعلن عن حفل موسيقي يحييه جيه جيه أو دوشارتاي، عضو فرقة الهيب هوب، في فينسبري بارك بلندن في يوليو 2025





سباحة المحيط الأطلسي أرقام قياسية تحدي توعية بيئية

