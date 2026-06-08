زوال الخطر في محافظة الخرج والدعوة للالتزام بالتعليمات الوقائية

أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن محافظة الخرج ودعا السكان للاستمرار في اتباع التعليمات الوقائية وتجنب التجمهر والتصوير. came التحذير عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر التي قدمت إرشادات للتصرف الآمن أثناء الطوارئ، بما في ذلك البقاء داخل المباني والابتعاد عن النوافذ والتبليغ عن المخاطر عبر 911.

أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن محافظة الخرج ، حيث دعا السكان إلى مواصلة الالتزام ب التعليمات الوقائية وتجنب التجمهر والتصوير حفاظاً على السلامة العامة، مع التأكيد على الاتصال ب الرقم 911 للحالات الطارئة.

جاء ذلك في أعقاب رسالة تحذيرية أطلقتها المنصة الوطنية للإنذار المبكر، والتي تضمنت مجموعة من الإرشادات للتصرف الآمن خلال فترات الطوارئ. أشار الدفاع المدني إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالإرشادات الوقائية وتجنب أي تجمعات أو أنشطة تصوير قد تعرّض الأرواح للخطر، مؤكداً أن التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقم 911 يبقى essential في المواقف الحرجة.

المنصة الوطنية للإنذار المبكر كانت قد أصدرت تحذيراً موجهاً لسكان محافظة الخرج، اشتمل على توصيات تفصيلية مثل البقاء في الداخل والالتزام بالهدوء، واتباع التعليمات الرسمية الصادرة عن السلطات، sowie التوجه إلى أقرب مكانآمن داخل المباني بعيداً عن النوافذ والجدران الخارجية، وعدم مغادرة الموقع إلا بعد إشعار رسمي بزوال الخطر. بينت الإرشادات أيضاً أهمية الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والنوافذ والشرفات، وفي حال التواجد خارج المنزل،就需要 الاحتماء في أقرب مبنى أو خلف ساتر صلب، مع تجنب qualquer تجمعات أو تصوير للمشاهد، والابتعاد الفوري عن مواقع الخطر.

أكدت الرسالة على ضرورة التوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة إذا كان التحذير صادراً أثناء قيادة المركبة، والإسراع بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخاطر محتملة عبر أرقام الطوارئ المعتمدة، مع متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية عبر القنوات الإعلامية المعتمدة. تأتي هذه الإجراءات والتحذيرات trong إطار الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى السلامة العامة من خلال الاعتماد على منظومة الإنذار المبkr والإجراءات الوقائية المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة





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الدفاع المدني المنصة الوطنية للإنذار المبكر محافظة الخرج التعليمات الوقائية الرقم 911

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