يبرز عمدة نيويورك زهران ممداني بأسلوبه الفريد في الملبس الذي يجمع بين الكلاسيكية والجرأة، من سترة 'كارهارت' خلال العواصف إلى الكورتا المستلهمة من أرسنال في عيد الأضحى، معززًا هويته الثقافية والدينية.

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني ، الذي انتخب أواخر العام الماضي كأحد أصغر رؤساء بلدية نيويورك، وأول مسلم وأول شخص من أصول جنوب آسيوية يتولى المنصب، أصبح حديث وسائل الإعلام والجمهور بسبب خياراته الجريئة في الملابس التي تدمج بين الأناقة الكلاسيكية والرموز الثقافية والشخصية.

فمنذ توليه المنصب، ارتبط اسمه بإطلالات رسمية أنيقة وبسيطة تعتمد غالبًا على بدلات ثنائية القطع بأسعار مقبولة من العلامة الهولندية "سوتزسبلاي"، مما يعكس نهجه العملي والمتواضع في القيادة. لكنه لم يتردد في كسر هذا الطابع بين الحين والآخر بإطلالات مفاجئة تعبر عن هويته وارتباطه بالمدينة.

خلال العواصف الشتوية القاسية التي ضربت نيويورك في يناير 2026، اختار ممداني ارتداء سترة العمل الشهيرة من العلامة الأمريكية "كارهارت"، المزينة بشعار قديم لمدينة نيويورك، أثناء زيارته لمستودع الملح والمشاركة في مؤتمر صحفي حول الاستعدادات للطقس. هذه السترة لم تكن مجرد قطعة ملابس عملية، بل كانت رسالة ضمنية عن انتمائه للطبقة العاملة وتضامنه مع العمال الذين يواجهون ظروفًا صعبة. وقد لاقت هذه الإطلالة إشادة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون تعبيرًا صادقًا عن روح الخدمة العامة.

في مناسبة عيد الأضحى، شارك ممداني مئات المسلمين في مدينة نيويورك صلاة العيد في حي برونكس، بالقرب من ملعب يانكي. وما أثار جدلًا واسعًا لا يزال مستمرًا على مواقع التواصل هو الزي الذي اختاره لهذه المناسبة. ارتدى ممداني ما وصفه البعض بـ"الكورتا"، وهو زي تقليدي من جنوب آسيا، بينما رآه آخرون أقرب إلى "الثوب" العربي الذي يمتد عادة حتى الكاحل.

هذا الالتباس لم يمنع المتابعين من الإعجاب بالتفاصيل الدقيقة للزي، حيث جاء بتصميم مبتكر مستلهم من قميص نادي أرسنال الإنجليزي الاحتياطي باللون الأزرق، المزين بنقوش تشبه البرق وخطوط أديداس الثلاثية الممتدة على الجانبين. وقد أوضح مصمم الزي، وهو خياط ممداني الخاص، أن الفكرة جاءت ثمرة تعاون طويل مستلهمة من الإرث العائلي في فن الخياطة. يبدو أن ممداني يدرك تمامًا ما يفعله عندما يختار هذه الإطلالات الجريئة.

فبالإضافة إلى خطف الأضواء الإعلامية، ساعدت هذه الخطوة في تسليط الضوء على المناسبة الدينية نفسها، وفي الوقت ذاته عززت صورته كشخص قريب من الناس، قادر على التعبير عن هويته المتعددة بكل فخر وانتماء. ولا شيء أكثر ارتباطًا من التعبير عن هويتك من خلال فريقك المفضل، كما فعل ممداني عندما جمع بين الكورتا والألوان والشعارات التي ترمز لنادي أرسنال.

كتب ممداني على منصة إكس بمناسبة عيد الأضحى: "عيد الأضحى يذكرنا بأن التضحية ليست عبئًا بل فرصة للانتماء إلى شيء أكبر، ومد يد العون للمحتاجين". وأكد اعتزازه بكونه أول عمدة مسلم لنيويورك، متعهدًا بالقيادة بروح التضامن لضمان قدرة كل نيويوركي على تحمل تكاليف الغذاء والسكن ورعاية الأطفال. هذه التصريحات، بالإضافة إلى اختياراته اللباسية، تؤكد أن ممداني لا يخشى التمسك بهويته الثقافية والدينية، بل يستخدمها كأداة للتواصل مع المجتمعات المختلفة في المدينة.

في النهاية، يمكن القول إن زهران ممداني يسير بخطى ثابتة نحو إعادة تعريف صورة العمدة العصري، حيث المزج بين الأصالة والمعاصرة، والالتزام بالخدمة العامة مع الاحتفاء بالتنوع الثقافي الذي يميز نيويورك. كل إطلالة له تحمل قصة ورسالة، مما يجعله شخصية فريدة في عالم السياسة الأمريكية، ويجعله محط أنظار الملايين





