زلزال الأخلاق في الكابيتول: موجة اتهامات بسوء السلوك الجنسي تعصف بالكونغرس الأمريكي

تحليل شامل للأزمة الأخلاقية المتجددة في الكونغرس الأمريكي، حيث تثير اتهامات سوء السلوك الجنسي واستقالات النواب تساؤلات عميقة حول ثقافة التحرش وآليات المحاسبة داخل الكابيتول.

يشهد الكونغرس الأمريكي في الوقت الراهن واحدة من أعنف موجات التدقيق والمحاسبة الأخلاقية منذ سنوات طويلة، حيث عادت ملفات سوء السلوك الجنسي لتتصدر المشهد السياسي في واشنطن بشكل يذكر الجميع بتداعيات حركة مي تو التي اجتاحت أروقة الكابيتول بين عامي ألفين وسبعة عشر وألفين وثمانية عشر.

هذه الأزمة المتجددة لا تقتصر فقط على اتهامات فردية، بل تفتح الباب على مصراعيه لنقاش عميق حول ثقافة مؤسسية متجذرة وصفها العديد من الموظفين والنواب بأنها ثقافة السلوك السيئ، والتي تسمح باستمرار تجاوزات أخلاقية جسيمة تحت غطاء النفوذ السياسي. ويرى مراقبون أن ما يحدث الآن هو كشف للستار عن فشل الإصلاحات التي تم إقرارها سابقاً، إذ لا تزال العلاقات غير اللائقة بين النواب وموظفاتهم تمارس في الخفاء بعيداً عن الرقابة الصارمة، مما يخلق بيئة عمل غير آمنة تفتقر إلى المعايير المهنية الأساسية.

وقد تجلت هذه الأزمة بوضوح من خلال الاستقالات المدوية التي شهدها الشهر الماضي، حيث غادر النائبان توني غونزاليس من تكساس وإريك سوالويل من كاليفورنيا مناصبهم بعد توجيه اتهامات ثقيلة لهما تتعلق بسوء السلوك الجنسي. وفي حالة سوالويل، وصلت الاتهامات إلى حد الاعتداء الجنسي، وهو ما نفاه بشدة، بينما اعترف غونزاليس بعلاقة مع موظفة سابقة انتهت حياتها بالانتحار في واقعة مأساوية.

والمثير للجدل في هذه القضايا هو الثغرة القانونية التي تسمح للجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بفقدان صلاحيتها في التحقيق بمجرد استقالة العضو، وهو ما يراه البعض وسيلة للهروب من المساءلة القانونية والتصويت على الطرد، مما يعزز الشعور بأن النظام مصمم لحماية المتنفذين بدلاً من حماية الضحايا. بالتوازي مع ذلك، تزايدت الضغوط على قيادات الحزب الجمهوري بعد ظهور تقارير تشير إلى سلوك غير لائق من قبل النائب تشاك إدواردز تجاه موظفات شابات، مما دفع زملاء له في الحزب مثل النائبة آنا باولينا لونا للمطالبة برحيل أي عضو يقيم علاقات غير مناسبة مع مرؤوسيه.

ورغم وصف إدواردز لهذه الاتهامات بأنها هراء، إلا أن صمته عن نفي تفاصيل محددة زاد من حدة الانتقادات. وفي خضم هذه الفوضى، برز صراع آخر حول ملفات جيفري إبستين، حيث قادت مجموعة من النائبات الجمهوريات، بدعم من النائب توماس ماسي، حملة لإجبار الإدارة على نشر وثائق الممول المدان بجرائم جنسية، متحدين بذلك معارضة الرئيس دونالد ترمب، مما يشير إلى انقسام داخلي حاد ورغبة في تطهير المؤسسة من أي ارتباطات مشبوهة.

من جهة أخرى، تبرز النائبة نانسي ميس والنائبة لورين بوبرت كقوى ضاغطة للمطالبة بمحاسبة صارمة، حيث كشفت ميس عن أرقام صادمة تظهر إنفاق أكثر من ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لتسوية قضايا سوء سلوك جنسي لثمانية أعضاء سابقين في الكونغرس على مدار عقد من الزمن. كما وجهت ميس اتهامات مباشرة للنائب كوري ميلز تتعلق بمخالفات مالية وجنسية، وهو ما ينفيه الأخير.

هذه السجلات المالية تعكس مدى استشراء الفساد الأخلاقي والمالي، وتحول أموال الشعب إلى أدوات لإسكات الضحايا وتغطية الفضائح الشخصية للنواب. وفيما يخص الآليات الرقابية، يواجه رئيس لجنة الأخلاقيات مايكل غيست انتقادات لاذعة بسبب بطء التحقيقات التي قد تستغرق سنوات، مبرراً ذلك بنقص الموارد. وبالرغم من أن اللجنة حققت في عشرين قضية منذ عام ألفين وسبعة عشر، إلا أنها لم تكشف عن أسماء خمسة عشر عضواً فقط، مما يثير تساؤلات حول الشفافية.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، تعهد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بإجراء إصلاحات جذرية، مدفوعاً بدوافع شخصية كون ابنتيه تعملان في الكابيتول، لكن غياب خطة زمنية واضحة يجعل وعوده مجرد مسكنات مؤقتة. وفي نهاية المطاف، يرى بعض النواب أن التغيير الحقيقي لن يحدث إلا إذا تم هدم النظام القائم وإعادة بنائه على أسس من النزاهة والشفافية المطلقة، بعيداً عن ثقافة الحماية المتبادلة





