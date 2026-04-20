زلزال في قطاع التمويل اللامركزي: اختراق تقني يكبّد المنصات الكبرى خسائر بمليارات الدولارات

شهدت منصات التمويل اللامركزي حالة من الفوضى العارمة إثر اختراق إلكتروني تسبب في سحب مليارات الدولارات من أكبر منصات الإقراض في العالم، وسط مخاوف من تكرار انهيار المنظومات المالية الرقمية.

في واقعة تعيد تسليط الضوء على الهشاشة الأمنية التي يعاني منها قطاع الأصول الرقمية، شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الاضطراب غير المسبوق في أوساط منصات التمويل اللامركزي ، وذلك عقب اختراق إلكتروني استهدف مشروعاً تقنياً ناشئاً، مما تسبب في سلسلة من التداعيات التي طالت واحدة من أكبر منصات الإقراض في العالم. بدأت القصة عندما تمكن قراصنة محترفون من استغلال ثغرة في بروتوكول رقمي مغمور، حيث قاموا باستخدام هذه الأموال المسروقة كضمانات وهمية لإجراء عمليات اقتراض ضخمة من منصة إقراض عالمية رائدة.

هذا التصرف الدقيق أثار ريبة المتخصصين في الأمن السيبراني، الذين حذروا من أن هذه الرموز المودعة كضمانات تفتقر إلى أي قيمة حقيقية، مما يضع المنصة في مواجهة مباشرة مع خطر الإفلاس التقني في حال تعثرت استرداد تلك الأموال. تسببت الأنباء المتعلقة بهذا الاختراق في موجة من الذعر العارم بين أوساط المودعين والمستثمرين، مما أدى إلى حدوث ما يشبه الهروب الجماعي من المنصة؛ حيث سارع الآلاف لسحب أرصدتهم تحسباً لانهيار النظام. وتشير الإحصائيات الفورية إلى أن المنصة شهدت تدفقات خارجة صافية تجاوزت 9 مليارات دولار في غضون أيام قليلة، وهو رقم يعكس حجم الهلع الذي أصاب السوق. وبفعل هذه التراجعات الحادة، انكمشت القيمة الإجمالية للأصول المحتجزة داخل المنصة بنسبة تصل إلى الثلث، لتستقر عند حدود 17.5 مليار دولار، وهو ما يعتبر ضربة قوية لمصداقية القطاع الذي كان يروج لنفسه كبديل آمن وشفاف للأنظمة المالية التقليدية. إن هذه الحادثة ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة من الهجمات التي ضربت قطاع العملات المشفرة في الفترة الأخيرة، حيث تأتي بعد أسابيع قليلة من سرقة مماثلة طالت منصة أخرى بحوالي 280 مليون دولار، مما يثير تساؤلات جوهرية حول قدرة هذه المشاريع على حماية أصول مستخدميها. يرى الخبراء أن غياب الرقابة المركزية، الذي يعد ميزة في نظر البعض، أصبح الثغرة القاتلة التي يستغلها القراصنة بكل سهولة. ومع استمرار هذه الاختراقات، يتزايد الضغط على المنظمين الماليين حول العالم للتدخل ووضع أطر قانونية صارمة، بينما يظل المستثمرون في حالة ترقب وقلق دائم من أن تتحول مدخراتهم الرقمية إلى أرقام في حسابات القراصنة، مما يعزز الحاجة الملحّة إلى تطوير بروتوكولات أمان متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتدقيق الأمني المستمر لسد الثغرات قبل وقوع الكارثة





