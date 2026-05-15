زلزال في ريال مدريد: تصريحات نارية من كيليان مبابي تشعل أزمة كبرى مع الإدارة والجهاز الفني

أزمة غير مسبوقة تضرب أروقة النادي الملكي بعد خروج النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صمته وانتقاده اللاذع للمدرب ألفارو أربيلوا وقرارات الإدارة، مما يفتح الباب أمام عقوبات مالية وتأديبية قاسية.

شهد النادي الملكي ريال مدريد حالة من الغليان والاضطراب الشديد التي تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتصل إلى عمق الغرف المغلقة في إدارة النادي، وذلك في أعقاب المواجهة التي جمعت الفريق بنظيره ريال أوفييدو.

وعلى الرغم من تحقيق الفريق للفوز بهدفين دون رد في إطار الجولة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني، إلا أن هذا الانتصار لم يفلح في إخفاء التوترات المتصاعدة داخل أروقة الفريق. فقد تحول المشهد من فرحة الفوز إلى أزمة إدارية وفنية حادة بعد أن خرج النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صمته، موجهاً انتقادات لاذعة وصريحة للجهاز الفني بقيادة ألفارو أربيلوا، مما وضع النادي أمام تحدٍ تأديبي كبير في وقت حساس من الموسم.

ولم تكن الأجواء العامة في ملعب سانتياغو برنابي مريحة، حيث استقبلت الجماهير الغاضبة من تراجع مستوى الفريق هذا الموسم النجمين فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي بصافرات استهجان مدوية، مما عكس حالة من عدم الرضا الشعبي عن أداء الفريق في هذه النسخة من الليغا. وبدأت شرارة الأزمة الفعلية عندما تحدث مبابي عقب المباراة عن سبب استبعاده من التشكيلة الأساسية، حيث كشف في تصريحات صادمة أن المدرب ألفارو أربيلوا أخبره صراحة بأنه يمثل المهاجم الرابع في ترتيب خيارات الفريق، وذلك بعد كل من ماستانتونو وفينيسيوس وجونزالو.

هذا التصريح أثار استياء اللاعب الفرنسي الذي اعتبر هذا التقييم غير مبرر على الإطلاق، خاصة وأنه أكد جاهزيته البدنية والفنية الكاملة للمشاركة منذ الدقيقة الأولى. ولم يكتفِ مبابي بهذا القدر من التعبير عن غضبه، بل وجه وسائل الإعلام بضرورة توجيه أسئلتها مباشرة إلى المدرب أربيلوا لمناقشة هذه المعايير، مشيراً إلى أن وضعه في مرتبة متأخرة ضمن خيارات الهجوم لا يتناسب مع مكانته أو قدراته الحالية، مما يعكس وجود فجوة كبيرة في الرؤية الفنية بين اللاعب والمدرب.

لكن التصعيد لم يتوقف عند الخلاف الفني حول التشكيلة، بل امتد ليشمل انتقادات إدارية حادة، حيث تجرأ مبابي على انتقاد قرار إدارة ريال مدريد السابق بالتخلي عن المدرب تشابي ألونسو وتعيين ألفارو أربيلوا بدلاً منه، واصفاً هذه الخطوة بأنها كانت خطأً كبيراً أثر على مسار الفريق. هذه التصريحات اعتبرتها الإدارة تجاوزاً غير مقبول للخطوط الحمراء، حيث أشارت تقارير صحفية موثوقة، من بينها صحيفة موندو ديبورتيفو، إلى أن الإدارة تدرس حالياً اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد اللاعب.

وتستند هذه الإجراءات إلى اللوائح التنظيمية المشتركة بين رابطة اللاعبين الإسبان ورابطة الليغا، والتي تمنع منعاً باتاً أي تصريحات تتضمن إساءة أو تشويهاً لصورة النادي أو مسؤوليه أو طواقمه الفنية. وفي حال إدانة اللاعب، قد يواجه عقوبات تشمل الإيقاف لفترة تتراوح بين يومين وعشرة أيام، بالإضافة إلى خصومات مالية من الراتب وغرامات قد تتجاوز مئة ألف يورو، بناءً على قيمة راتبه الشهري وظروف المخالفة المرتكبة.

إن هذه الأزمة تسلط الضوء على حجم الضغوط النفسية الهائلة التي يعيشها نجوم ريال مدريد في ظل سقف التوقعات المرتفع جداً من قبل الجماهير والإعلام. فالتصادم بين طموحات لاعب بحجم كيليان مبابي وبين رؤية تكتيكية يفرضها ألفارو أربيلوا خلق حالة من عدم الاستقرار في غرفة الملابس.

وفي ظل هذه الظروف، يجد النادي نفسه مضطراً للموازنة بين الحفاظ على انضباط الفريق وفرض هيبة الجهاز الفني من جهة، وبين الحفاظ على علاقة جيدة مع أحد أغلى وأهم لاعبيه في العالم من جهة أخرى. ويبقى السؤال المطروح الآن هو كيف ستتعامل الإدارة مع هذا التمرد العلني، وهل ستكون العقوبات رادعة بما يكفي لمنع تكرار مثل هذه التصريحات، أم أن النادي سيسعى لإيجاد حلول ودية لإنقاذ ما تبقى من الموسم وتجنب تفاقم الأزمة التي قد تؤثر على نتائج الفريق في المباريات القادمة





