زلزال في الدوري الماسي وعودة تاريخية لسيرينا ويليامز

تغطية شاملة لهزيمة أرماند دوبلانتيس المفاجئة في استوكهولم، وعودة سيرينا ويليامز لملاعب التنس، مع استعراض لأبرز نتائج ألعاب القوى وأخبار المنتخب الإنجليزي وكريستيان إريكسن.

شهدت الساحة الرياضية العالمية سلسلة من الأحداث المفاجئة والمثيرة التي تصدرت العناوين، حيث بدأت هذه المفاجآت من العاصمة السويدية استوكهولم، وتحديدا في منافسات الدوري الماسي ل ألعاب القوى ، التي شهدت سقوطا مدويا للبطل الأولمبي أرماند دوبلانتيس .

فقد واجه الرياضي السويدي هزيمة غير متوقعة أنهت سلسلة انتصاراته التاريخية التي استمرت لـ 40 مناسبة متتالية، وذلك بعد أن نجح الأسترالي كورتيس مارشال في حسم الفوز بتخطيه ارتفاع 5.90 متر في محاولته الثالثة. كان دوبلانتيس يدخل المنافسة وهو يحمل طموحات كبيرة لتحطيم رقمه القياسي العالمي السابق البالغ 6.31 متر للمرة السادسة عشرة في مسيرته، إلا أن البداية كانت متعثرة حيث اصطدم بالعارضة في محاولته الأولى عند ارتفاع 5.60 متر.

ورغم استعادته لتوازنه وتخطيه ارتفاع 5.80 متر بسهولة، إلا أن الإحباط لازمه في المحاولات التالية، حيث أخفق في تخطي حاجز الستة أمتار، وفشل في محاولته الأخيرة للوصول إلى 6.05 متر، مما منحه المركز الثاني. وفي تصريحات إعلامية عقب اللقاء، أرجع دوبلانتيس هذا الإخفاق إلى حالة من تشتت الذهن بسبب انشغاله بالتفكير في حفل زفافه المقبل، معتبرا أن الخسارة كانت أمرا لابد منه بعد فترة طويلة من السيطرة المطلقة، معربا عن أسفه لأن ذلك حدث في استوكهولم التي تمثل أهم محطة رياضية في عامه.

ولم تكن إثارة الدوري الماسي مقتصرة على القفز بالزانة، بل امتدت إلى المضمار حيث سجلت بطلة العالم ميليسا جيفرسون وودن فوزا ساحقا في سباق 100 متر للسيدات بزمن قدره 10.84 ثانية، مما أكد تفوقها الواضح. وفي منافسات الرجال، استطاع الأمريكي كيني بيدناريك، الحائز على ميداليتين فضيتين أولمبيتين، انتزاع المركز الأول في سباق 200 متر بزمن قدره 19.87 ثانية، ليكون العداء الوحيد في هذا السباق الذي استطاع كسر حاجز العشرين ثانية، مما يعكس مستوى لياقته العالية.

كما برز الموهبة الأمريكية الشابة كوبر لوتكينهاوس البالغ من العمر 17 عاما في سباق 800 متر، حيث قدم أداء استثنائيا سجل خلاله أفضل زمن له هذا الموسم بدقيقة و42.70 ثانية، ليتفوق بذلك على الكندي ماركو أروب، بينما حل الجزائري سليمان مولى في المركز الثالث، في منافسة اتسمت بالندية والقوة. وفي سياق آخر بعيدا عن ألعاب القوى، عادت الأسطورة الأمريكية سيرينا ويليامز إلى ملاعب التنس من خلال مشاركتها في بطولة كوينز بالعاصمة البريطانية لندن، في خطوة أثارت حماس عشاق الكرة الصفراء حول العالم.

سيرينا، البالغة من العمر 44 عاما والتي تملك في رصيدها 23 لقبا في بطولات الغراند سلام، عادت للمنافسة في فئة زوجي السيدات رفقة الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو، وهو الظهور الأول لها منذ اعتزالها في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2022. وأكدت سيرينا في تصريحاتها أنها لا تسعى لإثبات أي شيء لأي شخص، لأنها حققت من الإنجازات ما يكفي لملء تاريخ الرياضة، مشيرة إلى أن دافعها الأساسي حاليا هو الجانب العاطفي، حيث ترغب في أن تشاهدها ابنتها أولمبيا وهي تلعب وتستمتع بالمباريات.

ورغم استبعادها للعودة القريبة لمنافسات الفردي، إلا أن حضورها في لندن أعاد للأذهان مسيرتها العظيمة التي تصدرت خلالها التصنيف العالمي لمدة 319 أسبوعا وحصدت 39 لقبا إجماليا. وعلى صعيد الأخبار الرياضية المتنوعة، شهدت الساحة تداولا واسعا لتصريحات نجم برشلونة الشاب لامين يامال، الذي كشف في مقطع فيديو عبر يوتيوب عن تطلعاته السابقة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها هذا الموهوب رغم صغر سنه.

ومن جانب آخر، سادت حالة من القلق والتوتر في إنجلترا بعد وقوع حادث إطلاق نار جماعي بالقرب من مقر إقامة وتدريبات منتخب الأسود الثلاثة، وهو الأمر الذي أثار تخوفات الجماهير ووسائل الإعلام قبيل انطلاق المونديال. وفي خبر محزن، اضطرت اللجنة المنظمة لإلغاء المباراة الودية بين منتخبي الدنمارك وأوكرانيا قبل نهايتها، وذلك بسبب تعرض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لأزمة قلبية جديدة، مما أعاد للأذهان اللحظات القاسية التي مر بها سابقا، وسط دعوات عالمية له بالشفاء العاجل والعودة لممارسة حياته الطبيعية





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