زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب شمال شرق اليابان وتحذيرات من تسونامي مدمر

تعرضت اليابان لزلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجة قبالة سواحل إيواتيه، مما دفع السلطات لإصدار أوامر إخلاء فورية للسكان الساحليين تحسباً لموجات تسونامي، مع تفعيل فرق الطوارئ ومراقبة المنشآت الحيوية.

تعرضت السواحل الشمالية الشرقية لليابان صباح يوم الاثنين لهزة أرضية عنيفة بلغت قوتها 7.5 درجة على مقياس ريختر، مما أثار حالة من الاستنفار العام في أوساط السلطات اليابان ية والمواطنين على حد سواء. وقد حددت وكالة الأرصاد الجوية اليابان ية مركز ال زلزال في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل سانريكو ومحافظة إيواتيه، على عمق ضحل لا يتجاوز 10 كيلومترات، وهو ما فاقم من المخاوف المتعلقة بتوليد موجات مد تسونامي مدمرة.

وفور وقوع الهزة، أطلقت السلطات تحذيرات شديدة اللهجة باحتمالية وصول ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار في مناطق واسعة تشمل محافظة إيواتيه وأجزاءً من جزيرة هوكايدو، داعية السكان إلى إخلاء المناطق الساحلية وضفاف الأنهار على الفور والتوجه إلى المرتفعات أو مراكز الإيواء المخصصة. شهد ميناء كوجي بمحافظة إيواتيه تسجيل أمواج مد بحري بدأت بارتفاع 70 سنتيمتراً، تبعتها موجة أكثر قوة بعد فترة وجيزة، مما دفع الحكومة اليابانية إلى تشكيل فريق عمل للطوارئ برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي شددت بدورها على ضرورة الالتزام بتعليمات الإخلاء لضمان سلامة الأرواح. وعلى الصعيد اللوجستي والخدمي، توقفت حركة القطارات فائقة السرعة في أوموري تأثراً بالزلزال والهزات الارتدادية المتلاحقة. كما وضعت شركات الطاقة الكهربائية، وتحديداً توهوكو للطاقة، محطات الطاقة النووية في المنطقة تحت المراقبة الدقيقة للتأكد من سلامتها من أي تداعيات، وذلك رغم كون معظمها متوقفاً عن العمل في الوقت الحالي، تفادياً لتكرار السيناريوهات الكارثية التي شهدتها البلاد في فترات سابقة. تعتبر اليابان من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي نظراً لوقوعها فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية وتموضعها على حزام النار في المحيط الهادئ. وتكشف الإحصائيات أن اليابان تشهد نحو 20 بالمئة من زلازل العالم التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر، مع تسجيل حوالي 1500 هزة سنوياً. وتستحضر هذه الحادثة في الأذهان ذكريات مؤلمة لزلزال عام 2011 الذي بلغت قوته 9 درجات، والذي تسبب في تسونامي مدمر خلف قرابة 18500 قتيل ومفقود وأدى إلى كارثة فوكوشيما النووية. ومع بقاء حالة التأهب قائمة، تواصل فرق الإنقاذ والمراقبة جهودها لتقييم الأضرار المادية ومتابعة تحركات الصفائح التكتونية لضمان عدم حدوث هزات إضافية قد تزيد من حجم الخسائر، وسط تكاتف مجتمعي كبير يعكس جاهزية اليابان التاريخية في التعامل مع هذه التحديات الطبيعية القاسية





