زفيريف يتأهل لنهائي فرنسا المفتوحة ويقترب من أول لقب غراند سلام

الألماني ألكسندر زفيريف يتأهل لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة بعد الفوز على التشيكي جاكوب مينسيك، بينما يصل الإيطالي فلافيو كوبولي للنهائي للمرة الأولى بعد انسحاب موطنه أرنالدي. زفيريف يقترب من تحقيق أول لقب كبير ويصبح أول ألماني يطالب باللقب منذ 1996.

بعد تأهل اللاعب الألماني لنهائي فرنسا المفتوحة في مواجهة الإيطالي فلافيو كوبولي ، عقب فوزه على التشيكي جاكوب مينسيك بثلاث مجموعات لواحدة أصبح الألماني ألكسندر زفيريف على بعد فوز واحد من تحقيق أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى .

وتأهل زفيريف، المصنف الثالث عالمياً، إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد تغلبه على التشيكي جاكوب مينسيك، المصنف 27 عالمياً، في نصف النهائي يوم الجمعة بنتيجة 7-5 و6-2 و3-6 و6-3 في مباراة استمرت ثلاث ساعات ودقيقة واحدة. وقد حقق زفيريف انتصاره الثاني في المواجهات المباشرة ضد مينسيك. يذكر أن مينسيك كان قد بلغ نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام لأول مرة في مسيرته.

أصبح زفيريف المرشح الأبرز للفوز باللقب بعد خروج المصنف الأول عالمياً يانيك سينر ونوفاك ديوكوفيتش بشكل مفاجئ في الأسبوع الأول من البطولة. كما تأهل الإيطالي فلافيو كوبولي إلى أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى بعد انسحاب موطنه ماتيو أرنالدي، المصنف 104 عالمياً، قبل دقائق من مباراة نصف النهائي بسبب إصابته بفيروس.

في حال فوز زفيريف بالنهائي، سيصبح سابع أكبر لاعب يفوز بلقب فردي الرجال في البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في العصر المفتوح، وأول رجل ألماني يفوز بلقب كبير منذ بوريس بيكر في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1996. ومع ذلك، تعاني زفيريف من سجل ضعيف ضد اللاعبين الإيطاليين، حيث خسر ست مبارياته الأخيرة جميعاً أمام إيطاليين، بما في ذلك الخسارة المباشرة أمام كوبولي في نصف نهائي بطولة ميونخ المفتوحة في أبريل الماضي.

على الرغم من أن زفيريف يمتلك 24 لقباً في بطولات رابطة محترفي التنس وميدالية ذهبية أولمبية، إلا أنه فشل في تحقيق أي لقب في البطولات الكبرى (غراند سلام) رغم وصوله إلى النهائي ثلاث مرات سابقة. وقد أضاع زفيريف فرصاً سهلة في مناسبات سابقة، حيث تقدم بمجموعتين مقابل لا شيء أمام دومينيك ثيم في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2020 قبل أن يخسر، وتقدم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أمام كارlos ألكاراز في نهائي فرنسا قبل أن يُقلب عليه، وخسر بمجموعتين متتاليتين أمام يانيك سينر في نهائي أستراليا العام الماضي.

تبقى المباراة النهائية بين زفيريف وكوبولي محط أنظار عشاق التنس حول العالم، حيث يسعى الألماني لتحقيق حلمه الكبير بينما يحقق الإيطالي إنجازاً تاريخياً بالوصول إلى أول نهائي grand slam في مسيرته





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