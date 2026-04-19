زفيريف يعيد ترتيب أوراقه: إستراتيجية جديدة لتجنب الإرهاق والتركيز على رولان غاروس

نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف يكشف عن خططه لتعديل جدوله الزمني للمشاركة في بطولات الملاعب الترابية، مع التركيز على تجنب الإرهاق لتقديم أفضل مستوياته في رولان غاروس، مستلهماً ذلك من استراتيجيات منافسيه.

أعلن نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف عن خططه لتعديل جدوله الزمني للمشاركة في بطولات الملاعب الترابية القادمة، وذلك بعد خروجه المخيب للآمال من الدور نصف النهائي لبطولة ميونيخ المفتوحة على يد الإيطالي فلافيو كوبولي.

وأوضح زفيريف، الذي سيبلغ التاسعة والعشرين من عمره يوم الاثنين، أن الإرهاق المتراكم نتيجة لجدول المباريات المكثف منذ بداية العام قد أثر بشكل كبير على أدائه، مما دفعه إلى التفكير جدياً في الانسحاب من بعض البطولات المستقبلية لضمان وصوله في أفضل حالة بدنية وذهنية إلى بطولة فرنسا المفتوحة، المعروفة باسم رولان غاروس. يهدف زفيريف، بطل أولمبياد طوكيو، إلى تقديم أعلى مستوياته في رولان غاروس، والتي ستقام في الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو. ولهذا الغرض، يقوم بتقييم دقيق لجدوى المشاركة في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة في مدريد وروما، بالإضافة إلى بطولة هامبورغ التي تقام في مسقط رأسه. وأشار زفيريف إلى أنه يخطط حاليًا للمشاركة في بطولة مدريد، مستفيدًا من فترة راحة تمتد لستة أيام قبل انطلاقها. ومع ذلك، فإن استمراره في بطولتي روما وهامبورغ سيعتمد بشكل كامل على أدائه في مدريد. فإذا وصل إلى الأدوار النهائية في مدريد، فقد يضطر للانسحاب من البطولات اللاحقة لتجنب الإرهاق المفرط. واستلهم زفيريف نهجه هذا من منافسيه البارزين، الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، اللذين يتبعان استراتيجية ذكية في إدارة جداول مبارياتهما، بما في ذلك عدم المشاركة في البطولات بشكل أسبوعي، حتى لو كانت تقام في بلادهما. وقد عزز غياب ألكاراز عن بطولة مدريد بسبب الإصابة قناعة زفيريف بضرورة تجنب المخاطرة، خاصة وأن بطولة هامبورغ، وهي من فئة 500 نقطة، تنتهي قبل يوم واحد فقط من انطلاق منافسات رولان غاروس. ويعتبر المشاركة في هامبورغ في هذه الظروف مخاطرة بدنية قد تؤثر سلبًا على طموحاته في البطولة الكبرى. وعلى صعيد آخر، أكد ألكسندر فيرله، رئيس مجلس إدارة نادي شتوتغارت الألماني، عدم وجود قلق أو استعجال لدى النادي فيما يتعلق بتجديد عقد المهاجم دينيز أونديف. كما تأهلت التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة الثانية عشرة عالميًا، إلى نهائي بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب الترابية ضمن فئة 500 نقطة. في سياق متصل، ودّع الألماني ألكسندر زفيريف منافسات بطولة ميونيخ المفتوحة للتنس، اليوم السبت، بعد خسارته أمام الإيطالي فلافيو كوبولي في الدور نصف النهائي. وتسعى العداءة الكينية شارون لوكيدي لأن تصبح أول بطلة لماراثون بوسطن مرتين متتاليتين، مؤكدة أن ضغوط الحفاظ على اللقب لن تغير من أسلوبها في التعامل مع السباق. وفي تطور مقلق آخر، تلقى نادي أولمبيك مرسيليا هزيمة قاسية أمام لوريان بهدفين دون رد، مما عكس حالة الاضطراب الداخلي التي يعيشها الفريق. لم تكن النتيجة مجرد تعثر عابر، بل كانت استمراراً لسلسلة من التراجعات التي وضعت آمال الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا تحت ضغط شديد. على الرغم من الأفضلية النظرية التي دخل بها مرسيليا المباراة، كشف الأداء عن صورة مختلفة تمامًا، تميزت بالاستحواذ العقيم، الأخطاء الفردية المتكررة، والافتقار الواضح للحلول الهجومية، مقابل انضباط وتنظيم من لوريان الذين استغلوا أخطاء الدفاع ببراعة. أثارت هذه الخسارة موجة من الانتقادات الحادة، كان أبرزها من المدير الرياضي مهدي بنعطية، الذي وصف ما حدث بـ "الفضيحة"، وانتقد بشدة غياب الروح والمسؤولية لدى اللاعبين. ولم يقتصر الغضب على الإدارة، بل امتد ليشمل وسائل الإعلام الفرنسية التي رسمت صورة قاتمة لمستقبل الفريق، حيث أشارت تقارير إلى أن مرسيليا بات بعيدًا عن المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال بسبب تكرار الأخطاء. على الصعيد الفني، وجد المدرب حبيب باي نفسه في دائرة المساءلة، حيث بدت خياراته التكتيكية عاجزة عن إحداث الفارق. وأقر المدرب نفسه بوجود خلل واضح في الأداء الذهني والبدني، معترفًا بأن فريقه لم يظهر الحد الأدنى من التنافسية المطلوبة. وتعكس الأرقام حجم الأزمة، حيث مني مرسيليا بسلسلة من الهزائم خارج أرضه أمام منافسين مباشرين، مما يزيد من صعوبة موقفه في ظل اقتراب الموسم من نهايته





United States Latest News, United States Headlines