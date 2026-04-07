زعيمة المعارضة التايوانية في زيارة تاريخية للصين وسط توترات إقليمية

تقوم زعيمة المعارضة التايوانية بزيارة نادرة إلى الصين في محاولة لتعزيز العلاقات وتخفيف التوترات الإقليمية، وسط ضغوط أمريكية وقلق صيني بشأن مبيعات الأسلحة.

تبدأ رئيسة المعارضة ال تايوان ية تشنغ لي وون زيارة نادرة إلى الصين ، تستمر لمدة ستة أيام، بهدف تعزيز العلاقات مع بكين. هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيسة حزب « كومينتانغ » منذ عشر سنوات، تأتي في وقت حساس يشهد توترات إقليمية وتزايد الضغوط الدولية. تزامن الزيارة مع ضغوط أمريكية على تايوان للموافقة على صفقة أسلحة ضخمة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

يرى العديد من الخبراء أن الرئيس الصيني شي جينبينغ يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز نفوذه وتقويض محاولات زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان. تعتبر الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لتايوان، وهو ما يثير قلق الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها وتهدد باستخدام القوة إذا لزم الأمر. تصر تشنغ على لقاء شي جينبينغ خلال هذه الزيارة، معربة عن رغبتها في تحقيق السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتأكيد أن الزيارة لا علاقة لها بقضايا الأسلحة أو غيرها من القضايا السياسية. ويدعم حزب «كومينتانغ» الذي ترأسه تشنغ بناء علاقات أوثق مع الصين، على الرغم من تحفظات البعض داخل الحزب وخارجه. \تتعرض تشنغ لانتقادات داخل حزبها وخارجه بسبب ما يعتبرونه تقرباً مبالغاً فيه من الصين. اتهمت بالتحالف مع بكين على حساب المصالح التايوانية، خاصة مع تزايد التوتر في مضيق تايوان. تصاعد الخلاف بين المشرعين التايوانيين بشأن خطط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي، حيث تواجه هذه الخطط معارضة من حزب «كومينتانغ» الذي يفضل تخصيص ميزانية أصغر لشراء الأسلحة. زيارة تشنغ للصين تأتي قبل شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى العلاقات بين القوى الكبرى. الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً متزايدة على تايوان لتعزيز قدراتها الدفاعية، بما في ذلك شراء أسلحة أمريكية. وتتعارض هذه الخطط مع رؤية تشنغ التي ترى أن تايوان ليست مجرد صندوق للمال، وتدعو إلى تخصيص ميزانية أقل لشراء الأسلحة. تعكس هذه الزيارة رغبة حزب «كومينتانغ» في إيجاد حلول سلمية للتحديات التي تواجه تايوان، والابتعاد عن المواجهة العسكرية. \من المتوقع أن تشمل زيارة تشنغ مدن شنغهاي ونانجينغ وبكين، حيث ستعقد لقاءات مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى، بما في ذلك الرئيس شي جينبينغ. تاريخياً، شهدت العلاقات بين تايوان والصين فترات من التوتر والتقارب، حيث قطعت الصين الاتصالات رفيعة المستوى مع تايوان في عام 2016 بعد فوز تساي إنغ وين بالرئاسة ورفضها لمطالبات بكين. العلاقات بين الجانبين تدهورت منذ ذلك الحين، مع زيادة الضغط العسكري الصيني على تايوان. بالنظر إلى هذا السياق المعقد، تحمل زيارة تشنغ أهمية كبيرة، فهي تمثل محاولة من قبل حزب «كومينتانغ» للعب دور في إدارة الأزمة. تعكس هذه الزيارة جهود تايوانية للتوصل إلى حلول سلمية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، رغم التحديات والمخاطر. زيارة تشنغ للصين تجلب معها آمالاً وتحديات، وتسلط الضوء على تعقيدات العلاقات بين تايوان والصين والولايات المتحدة





