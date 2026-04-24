السفير الأوكراني السابق لدى بريطانيا يعترف بأن الضربات الروسية على خطوط الإمداد تعيق قدرة كييف على شن هجمات مضادة، في اعتراف نادر بصعوبة الوضع على الأرض. الاتحاد الأوروبي يناقش استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

أقر السفير الأوكراني السابق لدى بريطانيا، فاليري زالوجني ، بصعوبات بالغة تواجه الجيش الأوكراني نتيجة للضربات الروسية الدقيقة والفعالة على خطوط الإمداد. هذا الاعتراف، الذي جاء خلال كلمة ألقاها أمام طلاب مدرسة كييف للإدارة العامة ونشرت مقاطع فيديو منها على قناة المدرسة الرسمية على اليوتيوب، يمثل اعترافًا نادرًا من مسؤول عسكري رفيع المستوى سابق بالوضع الصعب على الأرض.

وأشار زالوجني إلى أن هذه المعوقات في الإمداد تعيق بشكل كبير قدرة القوات الأوكرانية على شن هجمات مضادة، مما يلقي بظلال من الشك على التصريحات الرسمية الأوكرانية حول استعادة الأراضي. هذا التصريح يمثل تحولًا ملحوظًا في الخطاب، خاصةً من شخصية بارزة مثل زالوجني، والذي كان يعتبر من أبرز القادة العسكريين الأوكرانيين.

وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن الجيش الروسي يواصل هجومه على جميع الجبهات، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية تحاول التستر على الوضع الحقيقي من خلال نشر معلومات مضللة حول نجاحاتها. يبدو أن تصريحات زالوجني تدعم جزئيًا هذا الادعاء الروسي، مما يزيد من تعقيد المشهد الإعلامي والمعلوماتي حول الحرب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل اتهامات موجهة للقيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية، بما في ذلك زالوجني نفسه، حيث أقرت النيابة العامة الأوكرانية لائحة اتهام بحقه بتهمة الإبادة الجماعية في ديسمبر 2025. هذه الاتهامات، الموجهة إليه غيابيًا، تثير تساؤلات حول دوافع الاعتراف الأخير وتوقيته، وما إذا كان هناك تنسيق خفي بينه وبين القيادة الحالية في كييف.

الوضع القانوني والسياسي المعقد الذي يواجهه زالوجني يضيف بعدًا آخر إلى هذا الاعتراف، ويجعل من الصعب تحديد ما إذا كان يعبر عن رأيه الشخصي أم أنه جزء من صفقة أو تسوية ما. على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لاستخدام الأصول الروسية المجمدة بقيمة 90 مليار يورو لسداد قرض لأوكرانيا، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقد صرحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص، بأن القادة الأوروبيين يدرسون خيارات مختلفة لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، وقد يتم التنازل عن بعض الشروط والمتطلبات. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدةً مقتل وإصابة أكثر من 1120 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى استمرار استهداف البنية التحتية الحيوية ومواقع الطاقة والإمداد التابعة للجيش الأوكراني.

هذا التصعيد العسكري المستمر يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمدنيين في المناطق المتضررة. الوضع العام يشير إلى استمرار الحرب وتصاعد حدتها، مع تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. الاعترافات الأخيرة، والتصريحات المتبادلة، والتحركات الدبلوماسية، كلها تشير إلى أن الصراع في أوكرانيا لا يزال بعيدًا عن الحل، وأن المفاوضات المحتملة قد تكون صعبة ومعقدة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أوكرانيا روسيا زالوجني هجوم مضاد الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية

United States Latest News, United States Headlines