زاتكا تحبط تهريب أكثر من 154 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكبتاجون عبر منفذ الحديثة، والقبض على المتورطين في العملية.

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والمعروفة باسم زاتكا ، محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر منفذ الحديثة الحدودي. وقد تمكنت فرق التفتيش الجمركي في المنفذ من اكتشاف وإحباط تهريب 154,108 حبة من مادة الإمفيتامين، المعروفة تجارياً باسم ال كبتاجون ، والتي كانت مُخَبأة بشكل احترافي داخل شحنة قادمة إلى المملكة.

الشحنة، التي كانت تتكون من خيام، خضعت لإجراءات التفتيش الجمركي الروتينية، ولكن بفضل التقنيات الأمنية المتطورة المستخدمة من قبل زاتكا، بالإضافة إلى الخبرة العالية للمفتشين الجمركيين، تم الاشتباه في الشحنة وتفتيشها بدقة. وقد كشف التفتيش عن وجود كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأة داخل الخيام بطريقة تهدف إلى إخفائها عن أعين المفتشين. هذه العملية الناجحة تؤكد على التزام زاتكا الراسخ بحماية المملكة من خطر المخدرات، وتعزيز الأمن المجتمعي والاقتصادي.

فور اكتشاف عملية التهريب، قامت زاتكا بالتنسيق الفوري مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك بهدف تحديد هوية الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة والقبض عليهم. وقد أسفر هذا التعاون الوثيق بين الجهتين عن القبض على خمسة أشخاص داخل المملكة، كانوا ينتظرون استلام الشحنة المهربة. هذه الاعتقالات تمثل ضربة قوية لشبكات التهريب التي تسعى إلى ترويج المخدرات في المملكة، وتؤكد على فعالية التعاون الأمني بين مختلف الجهات الحكومية.

وتؤكد زاتكا على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يحاول المساس بأمن المملكة وسلامة مواطنيها. وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير قدراتها وإمكانياتها، من خلال استخدام أحدث التقنيات وتدريب كوادرها البشرية، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في أساليب التهريب. تعتبر هذه العملية جزءًا من جهود مستمرة تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من الآثار الضارة للتهريب.

وتدعو الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي معلومات لديهم حول أنشطة التهريب، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو عبر الرقم الدولي (009661910). وتؤكد زاتكا على أنها تضمن سرية المعلومات المقدمة، وأنها تقدم مكافأة مالية للمبلغين في حال صحة المعلومات التي يقدمونها. إن مكافحة التهريب هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، من أجل بناء مجتمع آمن ومزدهر.

وتؤكد الهيئة على أنها ستواصل جهودها الدؤوبة في حماية حدود المملكة، وإحباط محاولات التهريب، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية قصوى للأمن والاستقرار





