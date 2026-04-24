زاتكا تحبط تهريب أكثر من 154 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، مؤكدة التزامها بمكافحة التهريب وحماية المجتمع.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ( زاتكا ) عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، بلغت 154,108 حبة من مادة الإمفيتامين المعروفة بال كبتاجون . وقد تم اكتشاف هذه الحبوب المخبأة داخل إرسالية قادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة الحدودي.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الهيئة المستمرة لمكافحة التهريب وحماية المجتمع من الآفات الخطيرة. وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي باسم زاتكا، حمود الحربي، أن الإرسالية كانت تحتوي على خيام، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية الروتينية والفحص الدقيق باستخدام أحدث التقنيات الأمنية، بما في ذلك الوسائل الحية للكشف عن المخدرات، تم العثور على الكمية المذكورة من الحبوب مخبأة بشكل متقن داخل الإرسالية. هذا الاكتشاف يؤكد على كفاءة وفعالية الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في منع دخول المواد الممنوعة إلى البلاد.

وبعد إتمام عملية الضبط الدقيق، قامت زاتكا بالتنسيق الفوري مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على الأشخاص المتورطين في استلام هذه الشحنة المخدرة داخل المملكة. وقد أسفر هذا التعاون المثمر عن القبض على خمسة أشخاص، يُشتبه في تورطهم في عملية التهريب واستقبال المضبوطات. هذا الإجراء يمثل خطوة هامة في تفكيك شبكات التهريب وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأكد الحربي أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال جميع منافذها الجمركية المنتشرة في أنحاء المملكة، ملتزمة تمامًا بتعزيز الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات، ومواجهة أي محاولات لتهريب المواد الممنوعة. وتعتبر هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة الشاملة، التي تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المجتمع، والحد من انتشار المخدرات والآفات الأخرى التي تهدد سلامة وأمن المواطنين. كما أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير أساليبها وإجراءاتها لمواكبة التطورات في أساليب التهريب، وضمان تحقيق أعلى مستويات الحماية للمجتمع والاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع أفراد المجتمع إلى الإسهام الفعال في جهود مكافحة التهريب، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي معلومات أو شكوك لديهم حول أنشطة التهريب. وأوضحت الهيئة أن لديها قنوات اتصال متعددة لتلقي البلاغات الأمنية، بما في ذلك الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، والبريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، والرقم الدولي (009661910). وأكدت الهيئة على أنها تضمن سرية تامة للمبلغين، وأنها تقدم مكافأة مالية مجزية في حال صحة المعلومات التي يقدمونها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع المواطنين على التعاون مع الهيئة في مكافحة التهريب، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لهذه الجرائم. وتؤكد زاتكا أن مكافحة التهريب هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأجهزة الحكومية والمواطنين. وتعتبر الهيئة أن الإبلاغ عن أنشطة التهريب هو واجب وطني يساهم في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة





