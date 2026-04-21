ريو تينتو تعزز إنتاجها من النحاس وتواجه تحديات تقلبات السوق العالمية

كشفت شركة ريو تينتو عن أداء تشغيلي قوي في الربع الأول من العام، مدعوماً بزيادة إنتاج النحاس في منغوليا ونمو أعمال الألومنيوم، وسط تحديات جيوسياسية ومناخية.

سجلت شركة ريو تينتو ، عملاق التعدين العالمي، أداءً تشغيلياً لافتاً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إنتاج النحاس بنسبة تسعة بالمئة، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة في تسريع وتيرة العمليات في منجم أويو تولجوي الواقع في منغوليا. يأتي هذا النمو في وقت حيوي يتزايد فيه الطلب العالمي على النحاس ، باعتباره المعدن الأكثر أهمية في ثورة التحول نحو الطاقة النظيفة وتوسيع مراكز البيانات الرقمية.

وعلى الرغم من التحديات المتمثلة في تراجع جودة الخام في منجم إسكونديدا الضخم في تشيلي، إلا أن التوقعات الإنتاجية لشركة ريو تينتو تظل متفائلة، حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج نصف مليون طن من النحاس سنوياً في المستقبل القريب، وهو ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة سايمون تروت، مشدداً على الالتزام بالخطط التشغيلية الطموحة لضمان تلبية احتياجات الأسواق المتنامية. من جانب آخر، أظهر قطاع خام الحديد في أستراليا صموداً أمام الاضطرابات الجوية الموسمية، حيث تمكنت الشركة من رفع إنتاجها ليصل إلى 78.8 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، محققة زيادة سنوية بلغت ثلاثة عشر بالمئة. وبالرغم من تأثر الشحنات بإعصارين قويين تسببا في إغلاق الموانئ لفترة مؤقتة خلال الربع الأول، إلا أن ريو تينتو حافظت على مستهدفاتها السنوية للمبيعات التي تتراوح بين 323 و338 مليون طن. كما تواصل الشركة التركيز على تنمية أصولها الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع سيماندو في غينيا، الذي شهد تسليم أولى شحناته إلى الصين مؤخراً، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز الحصة السوقية للشركة في قطاع الصلب العالمي، في وقت تسعى فيه لموازنة التكاليف التشغيلية وضبط سلاسل التوريد. وفي ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتأثيراتها المحتملة على أسواق الطاقة، تتابع ريو تينتو بدقة تقلبات أسعار الديزل التي تستهلك منها حوالي 1.6 مليار لتر سنوياً عبر مناجمها، حيث تؤدي الضغوط التضخمية إلى زيادة حدة منحنى التكاليف. وفي المقابل، شهد قطاع الألومنيوم أداءً قوياً، حيث قفزت الأسعار نتيجة تراجع المعروض العالمي، مما عوض جزئياً انخفاض إنتاج البوكسيت بنسبة أحد عشر بالمئة. وتواجه الشركة ضغوطاً متزايدة لتسريع خطط التخارج من بعض الأصول غير الأساسية، مثل أعمال البورات والتيتانيوم، وذلك بهدف جمع سيولة تقدر بعشرة مليارات دولار لخفض مستويات الديون وتعزيز الميزانية العمومية. إن هذه الرؤية الاستراتيجية التي طرحها سايمون تروت تهدف إلى تحويل ريو تينتو إلى كيان أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات العملات والتحديات الاقتصادية الكلية التي تلقي بظلالها على صناعة التعدين العالمية في المرحلة الراهنة





