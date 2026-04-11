رين يقترب من دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يحقق فوزاً كبيراً.. وليفربول يستعد لمواجهة نارية

شهدت نهاية الأسبوع الكروي مباريات مثيرة في الدوريات الأوروبية، حيث حقق رين فوزاً مهماً، وحافظ برشلونة على صدارته، بينما يستعد ليفربول لمواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا.

في خضم منافسات كرة القدم الأوروبية المحتدمة، شهدت نهاية الأسبوع الماضي مباريات حاسمة في الدوريات الكبرى، حيث تتنافس الفرق على حجز مقاعدها في البطولات القارية، بالإضافة إلى صراع القمة في بعض الدوريات. في الدوري الفرنسي ، حقق رين فوزاً مهماً على أنجيه بنتيجة 2-1، مما عزز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. تقدم رين بهدف ذاتي، وأضاف النجم الأردني موسى التعمري هدفاً آخر، قبل أن يقلص أنجيه الفارق في الشوط الثاني.

هذا الفوز رفع رصيد رين إلى 50 نقطة، متخلفاً بفارق الأهداف عن ليل، ويقترب من مراكز المقدمة المؤهلة لدوري الأبطال. في سياق متصل، أعرب باولو فونسيكا، مدرب ليون، عن عدم رضاه عن أداء اللاعب إندريك، وطالبه ببذل المزيد من الجهد. من جهة أخرى، غاب النجم المغربي أشرف حكيمي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي، مما أثار بعض الجدل. شهد الدوري الفرنسي سباقاً محتدماً على المراكز الأوروبية، مع غياب باريس سان جيرمان وستراسبورغ عن المنافسات في الجولة الأخيرة. في الدوري الإسباني، حقق برشلونة فوزاً كبيراً على إسبانيول 4-1، ليواصل صدارة الترتيب بفارق مريح عن ريال مدريد. أشاد المدرب هانزي فليك بأداء المهاجم فيران توريس، الذي سجل هدفين في المباراة، وأكد على أهمية دعم اللاعبين وعدم التأثر بالانتقادات. تحضيراً لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، أكد فليك على أهمية إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة. في نفس السياق، يطمح ليفربول لتحقيق أمسية مميزة في مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. أعرب القائد فيرجيل فان دايك عن تطلعه لهذه المواجهة، وأشاد بأداء اللاعب الشاب ريو نجوموها. كما أكد على أهمية الفوز واللعب بشباك نظيفة، وضرورة مواصلة العمل بجد لتحقيق المزيد من الانتصارات





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدوري الفرنسي رين برشلونة دوري أبطال أوروبا ليفربول

United States Latest News, United States Headlines