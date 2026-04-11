رين يقترب من دوري الأبطال.. وبرشلونة يواصل التألق.. وليفربول يستعد لـ PSG

شهدت نهاية الأسبوع الكروي الأوروبي انتصارات هامة وتطورات مثيرة، حيث عزز رين آماله في دوري الأبطال، وبرشلونة يتصدر الدوري الإسباني، وليفربول يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

في خضم منافسات كرة القدم الأوروبية المحتدمة، شهدت نهاية الأسبوع سلسلة من المباريات المثيرة في الدوريات الكبرى، حيث برزت انتصارات هامة لفرق تسعى لحجز مقعدها في البطولات القارية، بالإضافة إلى تطورات أخرى تتعلق بأداء اللاعبين والمدربين. في الدوري الفرنسي ، حقق نادي رين فوزاً ثميناً على ضيفه آنجيه بنتيجة 2-1، في إطار الجولة التاسعة والعش رين ، مما عزز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تقدم رين بهدف ذاتي سجله لاعب آنجيه، ماريوس لوير، وأضاف النجم الأردني موسى التعمري الهدف الثاني، قبل أن يقلص آنجيه الفارق بهدف وحيد. هذا الفوز رفع رصيد رين إلى 50 نقطة، متخلفاً بفارق الأهداف عن ليل في المركز الرابع، ويفصله نقطتان فقط عن مارسيليا، صاحب المركز الثالث. في سياق متصل، أعرب باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، عن عدم رضاه عن أداء اللاعب الشاب إندريك، وطالبه ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستواه. كما غاب النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي عن قائمة المرشحين لجائزة «مارك فيفيان فويه» لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي. علاوة على ذلك، شهدت المرحلة 29 من الدوري الفرنسي سباقاً محتدماً على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، في غياب باريس سان جيرمان وستراسبورغ. في الدوري الإسباني، أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، سعادته بالفوز الكبير على إسبانيول 4-1، في الجولة 31. تصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، متقدماً بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد. وأشاد فليك بالمهاجم فيران توريس، الذي سجل هدفين في المباراة، مؤكداً على أهمية دعم اللاعبين وتجنب تأثير الانتقادات السلبية. كما أكد فليك على ضرورة التركيز على الأداء وتقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة. في سياق آخر، يتطلع فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، إلى أمسية مميزة في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. يأتي ذلك بعد فوز ليفربول على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي صحح مساره بعد سلسلة من الخسائر. أشاد فان دايك باللاعب الشاب ريو نجوموها، الذي سجل هدفاً في المباراة، مؤكداً على أهمية الاستعداد الجيد للمباريات المقبلة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSG يهاجم ريال مدريد بسبب مبابي.. ماذا قال؟

Read more »

مبلغ هزيل عرضه ريال مدريد على PSG لضم كليان مبابيعرض ريال مدريد 50 مليون يورو على باريس سان جيرمان مقابل المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي في شهر يناير، حسبما أكد جيوفاني برانتشيني (وكيل أعمال إيطالي مقرب من

Read more »

'ركلات الترجيح' تتسبب في خروج PSG من كأس فرنساغادر نادي باريس سان جيرمان بطولة كأس فرنسا لكرة القدم، عقب هزيمته أمام نظيره نيس بركلات الترجيح (6-5) بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي التعا

Read more »

PSG يعرض خدمات نجمه نيمار على السيتي من أجل هذا اللاعب

Read more »

ميسي يطالب PSG بالتعاقد مع نجم برشلونة - عربي21طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، من إدارة ناديه، ضم أحد نجوم برشلونة، في الصيف المقبل.

Read more »

هل يفسخ البرغوث عقده مع PSG ؟ما زالت الشكوك تحوم حيال مصير النجم الأرجنتيني الكبير، الأسطورة وقائد بطل كأس العالم، ليونيل ميسي مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، رغم الأنباء التي أكدت أن النادي واللاعب اتفقا على...

Read more »