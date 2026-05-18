ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على إشبيلية في الدوري الإسباني متأخراً بـ11 نقطة عن برشلونة

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه إشبيلية بهدف دون ليم مباراة جمعتهما أمس الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزكان ضمن منافسات الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإسباني تلا ليجا. وجاء هدف ريال مدريد عن طريق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء إلى يسار حارس إشبيلية بعد تمريرة من كيليان مبابي. وأوقف ريال مدريد صحوة إشبيلية بعدما دخل اللقاء محققاً ثلاثة انتصارات متتالية. كما رفع ريال مدريد رصيده إلى 83 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا متأخراً بـ11 نقطة عن برشلونة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 83 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا متأخرا بـ11 نقطة عن برشلونة الذي حسم اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة. كما أحبط ريال مدريد صحوة إشبيلية بعد دخول اللقاء محققا ثلاثة انتصارات متتالية. ولكن الفريق الأندلسي ضمن بقاءه في الليغا رغم الخسارة أمام الملكي





