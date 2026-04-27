ريال مدريد يواجه ضربة قاسية.. مبابي مهدد بإنهاء موسمه مبكرًا

تقارير إسبانية تكشف عن احتمال انتهاء موسم كيليان مبابي مع ريال مدريد بسبب إصابة عضلية، في ظل موسم محبط للفريق الملكي.

تلقى نادي ريال مدريد صفعة قاسية تضاف إلى سلسلة الإخفاقات التي تشوب موسمه الحالي، وذلك بعد ورود تقارير إعلامية إسبانية تشير إلى احتمال انتهاء موسم نجمه الفرنسي كيليان مبابي قبل الأوان بسبب إصابة عضلية.

هذه الأخبار تلقي بظلالها على آمال الفريق في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في بقية منافسات الموسم، وتزيد من حالة الإحباط السائدة بين الجماهير والإدارة الفنية. الإعلامي الإسباني الشهير جوسيب بيدريرول أكد في تغريدات له أن الموسم قد يكون قد انتهى فعليًا بالنسبة لمبابي مع الفريق الملكي، نظرًا لصعوبة لحاقه بالمباريات المتبقية، وهو ما يمثل خسارة فادحة لريال مدريد في ظل الاعتماد الكبير على اللاعب في الخط الأمامي.

الإصابة التي تعرض لها مبابي جاءت خلال مباراة ريال بيتيس التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث اضطر اللاعب لمغادرة أرض الملعب في الدقيقة 83 بعد شعوره بآلام حادة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر. الفحوصات الطبية الأولية أشارت إلى وجود تمزق عضلي قد يكون متوسطًا، إلا أن النادي يفضل اتخاذ الحذر الشديد وعدم المجازفة بإشراك اللاعب في أي مباراة قبل أن يتعافى بشكل كامل.

هذا القرار يعكس حرص إدارة النادي على الحفاظ على اللاعب وتجنب تفاقم الإصابة، خاصة وأن مبابي يمثل أحد الركائز الأساسية في الفريق، كما أنه لاعب أساسي في المنتخب الفرنسي. يذكر أن ريال مدريد يعيش موسمًا صعبًا على جميع الأصعدة، حيث ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام مانشستر سيتي، كما أنه ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني، مما يجعله مهددًا بالخروج من الموسم دون تحقيق أي ألقاب.

هذا الوضع يزيد من الضغوط على المدرب واللاعبين، ويضعهم أمام تحدٍ كبير لإعادة بناء الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية في المستقبل. الوضع الحالي لريال مدريد يزداد تعقيدًا مع اقتراب موعد الكلاسيكو المرتقب ضد برشلونة، حيث يلوح في الأفق سيناريوهات قد تشمل تتويج الغريم التقليدي بلقب الدوري الإسباني، أو حتى إقامة ممر شرفي للاحتفال بفوز برشلونة. هذه السيناريوهات تثير غضبًا واستياءً كبيرين داخل أروقة النادي، وتزيد من حالة الإحباط بين اللاعبين والجماهير.

في ظل هذه الظروف، يبدو قرار إراحة مبابي حتى نهاية الموسم خيارًا منطقيًا، بهدف تجنب تفاقم الإصابة ومنحه فرصة للتعافي الكامل والاستعداد للمواجهات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2026. مبابي يمثل أحد أبرز النجوم في كرة القدم العالمية، ومن المتوقع أن يقود المنتخب الفرنسي في البطولة العالمية، لذلك من الضروري الحفاظ عليه وتجهيزه بشكل كامل للمشاركة في هذه البطولة الهامة.

الجميع اعتادوا على رؤية مبابي يتألق في الملعب ويسجل أهدافًا حاسمة، ولكن هذه المرة، يواجه اللاعب تحديًا مختلفًا خارج حدود المستطيل الأخضر، وهو تحدي التعافي من الإصابة والعودة أقوى وأكثر جاهزية للمشاركة في المباريات المقبلة. الآمال معلقة على عودته القوية، لتعويض الخسائر التي تعرض لها الفريق في هذا الموسم الصعب





ريال مدريد كيليان مبابي إصابة الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا

