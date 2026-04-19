ريال سوسييداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا بركلات الترجيح أمام أتلتيكو مدريد

توج فريق ريال سوسييداد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على أتلتيكو مدريد ب ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

شهدت المباراة النهائية، التي أقيمت مساء السبت على ملعب 'لا كارتوخا'، قمة الإثارة والتنافس، حيث افتتح ريال سوسييداد التسجيل مبكرًا بهدف سجله أندير بارينيتشيا في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية. لم يتأخر أتلتيكو مدريد في الرد، حيث أدرك التعادل عن طريق اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة 18. وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، نجح قائد ريال سوسييداد، ميكيل أويارزابال، في إعادة فريقه إلى المقدمة بتسجيل هدف من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ومع اقتراب نهاية المباراة، ظهر الأرجنتيني خوليان ألفاريز ليضيف الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد ويعادل الكفة في الدقيقة 83، مما اضطر الفريقين إلى اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي خلت من أي أهداف جديدة، ليحتكم الجميع إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لريال سوسييداد.

يعكس هذا الفوز سيناريو موسم 1986-1987، عندما واجه ريال سوسييداد أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس نفسه، وانتهت المباراة بالتعادل قبل أن يحسم الفريق الباسكي اللقب بركلات الترجيح، ليؤكد على قوة الفريق في المواجهات الحاسمة.

إلى جانب التفاصيل الفنية للمباراة، شهدت هذه المواجهة النهائية حدثًا استثنائيًا لم تعتده الملاعب الإسبانية من قبل، حيث سُجلت لحظة فريدة تركت بصمة خاصة في تاريخ كرة القدم الإسبانية، مما أضاف بعدًا آخر لأهمية هذه المباراة.

