تقرير مفصل يتناول تاريخ مديري المنتخب السعودي في كأس العالم وصولاً لتعيين فهد المفرج لعام 2026، واستعدادات نادي الشباب للموسم الجديد، وإنجاز جامعة أم القرى في بطولة الروبوتات العالمية بالصين.

تعتبر الإدارة الرياضية الركيزة الأساسية التي يستند إليها أي نجاح فني في ملاعب كرة القدم، وفي حالة المنتخب السعودي ، فإن منصب مدير المنتخب كان دائماً صمام الأمان الذي يضمن استقرار الأجواء وتهيئة الظروف المثالية للاعبين والأجهزة الفنية خلال المشاركات المونديالية.

وبالنظر إلى تاريخ الأخضر في كأس العالم، نجد أن هناك سلسلة من الأسماء الإدارية التي تركت بصمات واضحة، حيث بدأ هذا النهج المؤسسي في مونديال 1994 بالولايات المتحدة، وهو العام الذي شهد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب إلى دور الـ16. في تلك النسخة، تولى فهد الدهمش قيادة الجهاز الإداري، وكان له دور محوري في تنظيم العمل وتذليل العقبات، مما ساهم في تحقيق تلك القفزة التاريخية.

تلا ذلك مشاركة فرنسا 1998، حيث تسلم أحمد عيد زمام الأمور الإدارية، مواصلاً مسيرة التنظيم الدقيق في المحافل العالمية. وفي نسخة 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، واجه المنتخب تحديات إدارية وفنية معقدة نظراً لطبيعة الاستضافة المشتركة، وكان فيصل عبد الهادي هو الرجل المسؤول عن إدارة هذه المرحلة الحرجة بكفاءة عالية. أما في ألمانيا 2006، فقد ظهر فهد المصيبيح كقائد للجهاز الإداري، مستنداً إلى خبراته العريضة في أروقة الكرة السعودية لضمان ظهور مشرف للمنتخب.

ومع العودة القوية للمنتخب السعودي في روسيا 2018 وقطر 2022، برز اسم حسين الصادق الذي نجح في مواكبة التحولات الاحترافية الحديثة في إدارة المنتخبات الوطنية، مما عزز من استقرار الفريق في أهم مرحلتين مؤخراً. واليوم، يتأهب فهد المفرج لتولي هذه المسؤولية الجسيمة في كأس العالم 2026 المقرر إقامته في أميركا وكندا والمكسيك، في وقت تطمح فيه المملكة لتحقيق حضور غير مسبوق يعكس التطور الهائل الذي شهدته الرياضة السعودية في ظل الرؤية الطموحة.

وفي سياق متصل بالدعم الرسمي، تأتي لقاءات القيادات الرياضية لتعزز من معنويات اللاعبين، حيث التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ببعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ناقلاً تحيات سمو ولي العهد، وهو ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة للمنتخبات الوطنية في كافة المحافل الدولية. هذا الدعم لا يتوقف عند حدود المنتخب الأول، بل يمتد ليشمل الأندية السعودية التي تسعى لتطوير أدائها الفني والبدني.

وفي هذا الإطار، أعلن نادي الشباب عن برنامج إعدادي مكثف للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وهو برنامج يتسم بالدقة والاحترافية، حيث يبدأ بتجمع اللاعبين في العاشر من يوليو، تليها فحوصات طبية شاملة لضمان جاهزية العناصر البشرية. ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى معسكر خارجي في أوروبا يبدأ في 15 يوليو ويستمر حتى مطلع أغسطس، بهدف رفع المستوى البدني والتكتيكي قبل العودة للرياض وبدء المنافسات الرسمية.

إن هذا التخطيط المسبق يظهر مدى الوعي بأهمية التحضير العلمي والبدني للوصول إلى أعلى مستويات التنافسية في الدوري السعودي الذي أصبح محط أنظار العالم. وبعيداً عن كرة القدم، تواصل المملكة السعودية تعزيز مكانتها في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، وهو ما تجلى في الإنجاز العالمي الذي حققته جامعة أم القرى في الصين. فقد استطاعت فرق الجامعة انتزاع المركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم 2026 في مدينة جينان.

هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة معسكرات تدريبية مكثفة وعمل بحثي دؤوب استمر لعدة أيام من التحضير والبرمجة قبل انطلاق المنافسات الرسمية. إن هذا التفوق في مجال الروبوتات يثبت أن الكفاءات السعودية قادرة على المنافسة عالمياً في أدق التخصصات التقنية، ويربط بين الشغف الرياضي والتقدم العلمي، مما يؤكد أن النهضة التي تشهدها المملكة تشمل كافة المسارات من الملاعب الخضراء إلى مختبرات الذكاء الاصطناعي.

إن التناغم بين النجاح الإداري في المنتخب، والتخطيط الاحترافي في الأندية، والتفوق التقني في الجامعات، يرسم صورة متكاملة لمستقبل مشرق يسعى فيه الوطن لتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات، معتمداً على كوادر وطنية مؤهلة ورؤية استراتيجية واضحة المعالم تسير بخطى ثابتة نحو التميز والابتكار





