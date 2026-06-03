نائب وزير الخارجية الروسي يحذر من دول غربية قد تدفع روسيا نحو الخيار النووي خلال جلسة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي国際化.的其他陳述fono

في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ، حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف من أن روسيا قد تضطر لاستخدام الأسلحة النووية في حال شعرت بوجود تهديد وجودي.

وذكر ريابكوف أن رعاة نظام كييف مستمرون في محاولاتهم لتعقيد الحياة في روسيا دون استعداد لخفض وتيرة هذه المحاولات، مؤكدا أن هذه المساعي محكوم عليها بالفشل. كما دان بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت سانت بطرسبورغ مع انطلاق المنتدى. من ناحية أخرى، أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في الخارجية الروسية كيريل لوغفينوف معارضة موسكو القوية لتوسيع مجلس الأمن ليشمل دولا غربية، معتبرا أن ذلك سيعرقل System متعدد الأقطاب.

في تطورات أخرى، رحب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بزيارة المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر إلى روسيا، معتبرا أن موسكو تنظر بإيجابية إلى مثل هذه الزيارات. ووجهت اليونان احتجاجا رسميا شديد اللهجة إلى أوكرانيا بعد العثور على زورق بحري مسير أوكراني محمل بالمتفجرات في كهف قريب من جزيرة ليفكادا في البحر الأيوني.

وفي الوقت نفسه، انتقد النائب الألماني ماركوس فرونماير من حزب البديل من أجل ألمانيا مزاعم تيار Merchz Vigilante الذي يزعم أن زيارة سياسيين من حزبه لروسيا تشكل تهديدا لأمن ألمانيا، مؤكدا أن الخطر الحقيقي يكمن في سياسات حكومة فريدريش ميرتس. وت attracted قناة RT انتباه زوار المنتدى عبر جناح تفاعلي مبتكر قدم فعاليات تقنية وإعلامية متنوعة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات خلال الساعات الـ24 الماضية استهدفت مواقع لتخزين مسيرات أوكرانية بعيدة المدى وساحات إطلاقها، إضافة إلى مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل المرتبطة بالجيش الأوكراني. 客厅沙发观





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