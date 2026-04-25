روني يصف طرده في 2006 بأنه بسبب رونالدو ويتمنى له الفوز بكأس العالم 2026

واين روني يتحدث عن حادثة طرده في كأس العالم 2006 ودور كريستيانو رونالدو فيها، معربًا عن أمنيته بفوز رونالدو والبرتغال بكأس العالم 2026. كما تتضمن الأخبار تطورات حول علاقة رونالدو بجورجينا ولورين سانشيز، والوضع التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.

لطالما كان واين روني شخصية مثيرة للجدل في تعليقاته حول كريستيانو رونالدو ، حيث لم يتردد في توجيه النقد له في مناسبات متعددة، خاصة فيما يتعلق بالحادثة الشهيرة لطرد روني في كأس العالم 2006 ، والتي يرى الكثيرون أن رونالدو لعب دورًا محوريًا فيها.

لا تزال تلك اللحظة المؤلمة في مسيرة روني الكروية عالقة في الأذهان، وتحديدًا 'الغمزة' التي أطلقها رونالدو تجاه زميله في مانشستر يونايتد أثناء خروجه من الملعب في ألمانيا، والتي اعتبرها روني استفزازًا وتأثيرًا مباشرًا على قرار الحكم بطرده. خلال حلقة حديثة من البودكاست الخاص به، استضاف روني نجم مانشستر يونايتد الحالي، برونو فيرنانديز، وتطرق الحديث إلى تلك الذكريات المؤلمة. أعرب روني عن أسفه الشديد لتجربته مع المنتخب البرتغالي، قائلاً: 'البرتغال منحتني أسوأ ليلتين في مسيرتي الكروية.

في عام 2004، تعرضت لكسر في القدم، وفي عام 2006، تعرضت للطرد، وكان كريستيانو رونالدو سببًا رئيسيًا في ذلك'. ومع ذلك، أظهر روني جانبًا من التقدير والاحترام لرونالدو، مضيفًا: 'مع ذلك، أتمنى بشدة أن أرى كريستيانو يتوج بلقب كأس العالم 2026، وأتمنى أيضًا يا برونو أن تحقق هذا الإنجاز'. وأكد روني على رغبته في رؤية البرتغال تحقق هذا اللقب ليس فقط من أجل البلاد، بل أيضًا تقديرًا لمسيرة رونالدو الكروية المذهلة.

من جانبه، أبدى برونو فيرنانديز موافقته التامة على رأي روني، مؤكدًا أن التتويج بكأس العالم مع كريستيانو سيكون لحظة تاريخية ورائعة. قال فيرنانديز: 'التتويج بكأس العالم مع كريستيانو سيكون أمرًا رائعًا، وأتمنى حقًا أن نتمكن من تحقيق ذلك ليس فقط من أجل البرتغال، بل تقديرًا لكل ما قدمه كريستيانو لكرة القدم في بلاده وعلى مستوى العالم'. ويعتبر المنتخب البرتغالي حاليًا من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس العالم 2026، بفضل امتلاكه جيلًا ذهبيًا من اللاعبين الموهوبين، بقيادة كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز.

وفي سياق آخر، كشفت جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو، عن عمق العلاقة التي تربطها بالصحفية الأمريكية لورين سانشيز، مؤكدة أنها تتجاوز مجرد الشهرة والثروة، وأنها مبنية على الصداقة والاحترام المتبادل. هذا الجانب الإنساني في حياة رونالدو يضيف بعدًا جديدًا لشخصيته المحبوبة والمشهورة عالميًا. فيما يتعلق بالأخبار العالمية، لا تزال الهدنة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة، إلا أن العودة إلى طاولة المفاوضات تواجه بعض التعثر، مما يثير القلق بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين





