رونالدو يسجل هدفه الآسيوي الأول ويقود النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه الأول في دوري أبطال آسيا 2 ليساهم في فوز النصر السعودي على الوصل الإماراتي 4-0، ويتأهل الفريق السعودي إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

شهدت ملاعب كرة القدم الآسيوية ليلة تاريخية، حيث دوّن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اسمه بأحرف من ذهب مسجلاً هدفه الأول في بطولة دوري أبطال آسيا 2 ، ليقود فريقه النصر السعودي إلى فوز ساحق على الوصل الإماراتي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وذلك مساء الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

هذه النتيجة الباهرة لم تكن مجرد انتصار عادي، بل كانت تذكرة عبور 'العالمي' إلى الدور نصف النهائي لهذه المسابقة المرموقة، التي تعد بمثابة البطولة القارية الثانية للأندية في آسيا، تأتي بعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، تاركةً الجماهير في ترقب شديد لمواجهة نصف النهائي المرتقبة، حيث ينتظر النصر الفائز من اللقاء الذي سيجمع بين الأهلي القطري والحسين إربد الأردني، في مباراة يتوقع أن تشهد ندية وإثارة. كانت مشاركات رونالدو السابقة في هذه البطولة محدودة، حيث لم يشارك سوى لمدة 45 دقيقة في مباراة الفوز على الزوراء العراقي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات دور المجموعات، والتي كانت ثامن المباريات التي غاب عنها بالكامل أو شارك فيها جزئياً. جاءت مباراة الوصل لتشكل نقطة تحول، حيث كانت الأولى التي يكمل فيها 'صاروخ ماديرا' التسعين دقيقة كاملة، مؤكداً على جاهزيته ورغبته في ترك بصمته في كل البطولات التي يشارك فيها. ولم يطل الانتظار كثيراً ليظهر رونالدو، فقد احتاج فقط إلى 11 دقيقة ليفتتح التسجيل للنصر ويمنح فريقه التقدم الثمين أمام الوصل على أرض ملعب 'زعبيل' في دبي. جاء الهدف بعد استلام متقن لتمريرة منخفضة وصلت إليه من زميله نواف بوشل، ليحولها ببراعة ودقة عالية في الشباك بتسديدة مباشرة من مدى قريب، معلناً عن انطلاق صافرة الأهداف النصراوية. لم يتوقف الأداء الهجومي المميز للنصر عند هذا الحد، ففي الدقيقة الرابعة والعشرين، ضاعف المدافع الإسباني الصلب إينيغو مارتينيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للنصر. جاء الهدف من رأسية قوية، استغل فيها مارتينيز عرضية متقنة من ركلة ركنية نفذها ببراعة البرتغالي الآخر جواو فيلكس. ولم تكن بصمة فيلكس عند هذا الهدف فحسب، بل عاد ليقدم تمريرة حاسمة ثانية لزميله عبد الإله العمري بعد دقيقتين فقط، ليتمكن العمري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والعشرين، موسعاً الفارق ومؤكداً على تفوق النصر. وفي الشوط الثاني، استمر السجل التهديفي، حيث اختتم السنغالي المتألق ساديو ماني الرباعية للفريق السعودي في الدقيقة الثمانين. سجل ماني هدفه بتسديدة متقنة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، بعد استغلاله لتمريرة حاسمة مميزة من عبد الله الحمدان، ليختتم الفريق السعودي عروضه القوية بهذا الانتصار المستحق الذي أهلّه للدور المقبل من البطولة القارية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

