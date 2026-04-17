رونار يؤكد مغادرته قيادة المنتخب السعودي: "السعودية تأهلت سبع مرات لكأس العالم، اثنتان منها تحت إشرافي"

المدرب الفرنسي هيرفيه رونار يؤكد رحيله عن تدريب المنتخب السعودي، مشيرًا إلى فخره بقيادة الفريق في تصفيات كأس العالم 2022 وتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين. الاتحاد السعودي يتفاوض مع المدرب اليوناني يورغوس دونيس لخلافته.

أكد المدرب الفرنسي هيرفيه رونار ، الذي تولى مسؤولية تدريب المنتخب السعودي في أواخر عام 2024، مغادرته لمنصبه. ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد تم إقالته، أجاب رونار بالإيجاب: 'السعودية تأهلت سبع مرات إلى كأس العالم ، بينها مرتان معي. والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات و كأس العالم هو أنا، وذلك في 2022. على الأقل سيبقى هذا الفخر'.

وبعد تجربة وُصفت بالمخيبة إلى حد ما على رأس المنتخب الفرنسي للسيدات، عاد رونار، البالغ حالياً 57 عاماً، إلى تدريب المنتخب السعودي في خريف عام 2024، معلناً حينها 'أنا عدت'. وتحت عقد يمتد حتى عام 2027، قدم المدرب الذي قاد إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا عام 2021، حصيلة اعتُبرت غير كافية عند إقالته، حيث حقق سبعة انتصارات وخمسة تعادلات وست هزائم في 18 مباراة. أما رونار، الذي كان عقده يمتد لعامين، أي حتى ما بعد مونديال 2026، فقد تم إبعاده عن منصبه رغم نجاح السعودية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، والثالثة توالياً.

وفي النسخة الأخيرة من كأس العالم في قطر أواخر عام 2022، وتحت إشراف رونار، حقق المنتخب السعودي فوزاً مدوياً في دور المجموعات على منتخب الأرجنتين، الذي تُوج لاحقاً باللقب، بنتيجة 2-1. هذا الانتصار التاريخي يعتبر أحد أبرز إنجازات رونار مع 'الأخضر'.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس يوم الخميس أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يتفاوض حالياً مع المدرب اليوناني يورغوس دونيس، مدرب نادي الخليج، للإشراف على المنتخب السعودي في مونديال 2026. وقال المصدر: 'يتفاوض الاتحاد السعودي راهناً مع دونيس لاستلام مهامه في وقت قريب بدلاً من الفرنسي هيرفيه رونار'. وتشير هذه التطورات إلى أن المدرب الفرنسي سيترك بصمته في تاريخ الكرة السعودية، تاركاً وراءه ذكريات لا تُنسى، أبرزها ذلك الانتصار التاريخي على بطل العالم لاحقاً





