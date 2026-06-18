رونالدو يتعرض لتعادل مخيب مع الكونغو وميسي يسجل ثلاثية، وإنجلترا تفوز بكرواتيا في مونديال 2026

في أولى مباريات مجموعتي كأس العالم 2026، فشل كريستيانو رونالدو في التسجيل خلال تعادل البرتغال 1-1 مع الكونغو الديمقراطية، بينما سجل ليونيل ميسي ثلاثية history-making للأرجنتين ضد الجزائر. إنجلترا فازت على كرواتيا 4-2 في انطلاقة قوية.

لم يسلك كريستيانو رونالدو مسار غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في باكورة مبارياته ضمن مونديال 2026 ، فصام عن التهديف خلال تعادل مخيّب للبرتغال مع الكونغو الديمقراطية 1-1 الأربعاء، فيما وجهت إنجلترا إنذاراً مبكراً للمنافسين، بفوزها الكبير على كرواتيا 4-2.

كانت هذه المباراة الافتتاحية للمنتخبين في المجموعة العاشرة من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ورغم التسيطر البرتغالية الواضحة، لم يتمكن رونالدو من هز الشباك، بينما تألق جواو نيفيز بتسجيل الهدف البرتغالي الأول برأسية. لكن الكونغو Democratic responded with a header from أيوب ويسا في الدقيقة 90+5، لتنتهي المباراة بالتعادل.

كما حصدت إنجلترا انتصاراً معنوياً كبيراً على كرواتيا بنتيجة 4-2 في المجموعة الثانية عشرة، حيث سجل هاري كين هدفين من ركلة جزاء ورأسية، وأضاف جود بيلينغهام هدفاً بعد مرور دقائق من الشوط الثاني، قبل أن يختبر ماركوس راشفورد التقدم الإنجليزي بهدف رابع في الدقيقة 85. وقد عانى الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش من ضغط هجومي إنجليزي كبير طوال المباراة، حيث تصدى لعديد المحاولات الخطيرة قبل أن يخسر معركة الحفاظ على شباكه.

وتسلط هذه النتائج الضوء على بدايات مختلفة لأسطوري كرة القدم الحاليين: فبينما سجل ليونيل ميسي ثلاثية تاريخية للأرجنتين ضد الجزائر، معادلاً رقم ميروسلاف كلoze القياسي في عدد أهداف المونديال (16 هدفاً)، اكتفى رونالدو بتسجيل رقم قياسي كأكبر لاعب ميداني يبدأ مباراة في كأس العالم بعمر 41 سنة و132 يوماً، مشاركاً للمرة السادسة، ليصبح ثاني أكبر لاعب يخوض نهائيات كأس العالم بعد روجيه ميلا. وإجمالاً، تنعكس نتائج اليوم الأول من دور المجموعات على تأثير اللاعبين المخضرمين في البطولة، حيث يحاول رونالدو ترك بصمته رغم تقدم العمر، بينما يواصل ميسي كتابة تاريخه التألق.

ومن المقرر أن تستمر منافسات دور المجموعات على مدار الأسبوعين المقبلين، حيث سيواجه المنتخب البرتغالي اختبارات أصعب للتحقق من قدرته على التقدم في البطولة، بينما تبدو إنجلترا مرشحة قوية للتصدر بعد أدائها الهجومي القوي





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