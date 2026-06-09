رونالدو.score.goal.of.the.season.2025.2026.Saudi.League.and.Esports.World.Cup.Last.Chance.Qualifiers

تتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة هدف الموسم في الدوري السعودي 2025-2026 بمقصية رائعة ضد الخليج، بينما تعلن مؤسسة الرياضات الإلكترونية تفاصيل تصفيات الفرصة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2026 في باريس.

حقق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي إنجازاً جديداً بتتويجه بجائزة هدف الموسم 2025 - 2026 في الدوري السعودي للمحترفين، متفوقاً بفارق كبير على جميع الأهداف الأخرى التي تم ترشيحها خلال الجولات الـ33 الماضية.

جاء الهدف الرائع في مباراة الفوز 3-1 على الخليج، حيث دارت sequences ساحرة بدأت بتمريرة من علي الحسن إلى نواف بوشل في الجهة اليمنى، ثم عرضية متقنة من بوشل إلى رونالدو، الذي نفذ مقصية هوائية رائعة دخلت الشباك وسط احتفال مبهج من بوشل قبل وصول الكرة، مما زاد من جمال الهدف. حصد الهدف الذي يحمل الرقم 10 في رصيد رونالدو هذا الموسم (28 هدفاً) إعجاب الملايين حول العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمتلك رونالدو أكبر قاعدة جماهيرية بين الرياضيين تتجاوز المليار متابع.

أنهى رونالدو الموسم في المركز الثالث بقائمة الهدافين خلف خوليان كينونيس وإيفان توني، كما انضم إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف في تاريخ الدوري السعودي. بعد هذا التتويج، انضم رونالدو إلى منتخب البرتغال استعداداً لكأس العالم 2026. أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية التفاصيل الرسمية لـ"تصفيات الفرصة الأخيرة" التي will تحسم بطاقات التأهل النهائية لثماني منافسات ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس.

هذه التصفيات تمثل المرحلة الختامية من برنامج "الطريق إلى كأس العالم" الذي شمل أكثر من 230 بطولة تأهيلية حول العالم، بمشاركة متوقعة تزيد على 350 ألف لاعب. تشمل السلسلة ثماني ألعاب: كاونتر سترايك 2، إي إيه إف سي، روكيت ليغ، تيكن 8، الشطرنج، كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7، فاتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز، وستريت فايتر 6. ستقام التصفيات في باريس بين 5 يوليو و10 أغسطس، مع توزيع بطاقات التأهل لـ37 لاعباً و6 أندية.

تخص مقاعد الأندية لأربعة في كاونتر سترايك 2 ومقعد واحد في روكيت ليغ وكول أوف ديوتي. تتضمن منافسات إي إيه إف سي تأهل 14 لاعباً إلى التصفيات التمهيدية، بينما تضمن الفائزون في الألعاب الأخرى تأهلاً مباشراً إلى الحدث الرئيسي. تختتم التصفيات بمنافسات كاونتر سترايك 2 (7-9 أغسطس) وروكيت ليغ (8-10 أغسطس).

تذكر المنظمة أن هذه التصفيات شهدت قصصاً ملهمة، مثل تأهل البرتغالي جواو فاسكونسيلوس (جافونسو) عام 2024 ثم تتويجه ببطولة إي إيه إف سي، مما أدى إلى إطلاق "جائزة جافونسو" للفرق التي تتوج بعد التأهل via هذه التصفيات





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