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رومان غوفمان يتولى رئاسة الموساد وسط تأكيد نتنياهو على مواصلة الحرب ضد إيران

سياسة News

رومان غوفمان يتولى رئاسة الموساد وسط تأكيد نتنياهو على مواصلة الحرب ضد إيران
الموسادرومان غوفمانبنيامين نتنياهو
📆6/2/2026 5:15 PM
📰aawsat_News
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تسليم شارة رئاسة الموساد لرومان غوفمان بمحفل حضره رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس السابق برنياع، مع تأكيد مستمر على محاربة إيران ومنعها من الحصول على أسلحة نووية.

في حفل رسمي انعقد في القدس، تسلم رومان غوفمان شارة رئاسة أجهزة المخابرات الإسرائيلية " الموساد " من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وبحضور الرئيس المنتهية ولايته ديفيد برنياع، مؤكداً أن الجهاز سيواصل دوره المحوري في معركة مكافحة إيران .

خلال كلمة نتنياهو، شدد الزعيم على أن مصير النظام الإيراني هو الزوال، محذراً من أي محاولة لإعادة تنظيمه أو تمكينه من امتلاك أسلحة نووية. وقد وصف غوفمان بأنه "ذكي حاد القدرة على التعلم" واستعرض قوته الاستراتيجية، مؤكدًا أن الموساد سيبقى في طليعة الحرب ضد التهديدات الإقليمية

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الموساد رومان غوفمان بنيامين نتنياهو إيران الأمن الإقليمي

 

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