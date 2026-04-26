رومانو ينفي مفاوضات ليفربول مع ألونسو ويؤكد دعم سلوت.. وإصابة صلاح تثير القلق

فابريزيو رومانو يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول مع تشابي ألونسو، ويؤكد استمرار دعم النادي لآرني سلوت، بينما تثير إصابة محمد صلاح قلق الجماهير.

كشف الصحفي الموثوق في شبكة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو ، عن تفاصيل دقيقة حول الوضع الحالي لمفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو ، وذلك في سياق التكهنات المتزايدة حول مستقبل الإدارة الفنية للفريق.

تأتي هذه التطورات في ظل موسم مضطرب يمر به ليفربول، حيث لم يتمكن الفريق من تحقيق أي ألقاب حتى الآن، مما أثار تساؤلات حول مستقبل آرني سلوت في منصبه كمدير فني. يعتبر تشابي ألونسو، الذي سبق له اللعب لليفربول كلاعب، من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة سلوت، خاصة وأنه متاح حاليًا بعد انتهاء تجربته مع ريال مدريد في يناير الماضي.

ومع ذلك، أكد رومانو بشكل قاطع أنه لا توجد حاليًا أي مفاوضات رسمية أو غير رسمية بين ليفربول وألونسو، وأن التقارير التي تتحدث عن ذلك غير دقيقة. وأوضح رومانو، في تصريحات لشبكة 'Anfield Sector'، أن إدارة ليفربول لا تزال تدعم آرني سلوت بشكل كامل، وأن هناك خطة واضحة لإجراء تقييم شامل لأداء الفريق في نهاية الموسم بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك اللاعبين والإدارة الفنية والجهاز الطبي.

وأضاف رومانو أن الملاك الجدد للنادي، بقيادة جون هنري، لم يبدوا أي نية لإقالة سلوت في نهاية الموسم، وأنهم يثقون في قدرته على قيادة الفريق نحو مستقبل أفضل. وأكد رومانو أن ليفربول لم يتواصل مع تشابي ألونسو بأي شكل من الأشكال، ولم تجر أي محادثات معه حول تولي الإدارة الفنية للفريق. هذا التصريح يضع حدًا للتكهنات التي انتشرت في الأيام الأخيرة حول قرب ألونسو من العودة إلى ليفربول كمدرب.

وفي سياق منفصل، تلقى نادي ليفربول ضربة قوية بإصابة النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1. تعرض صلاح لإصابة عضلية خلال المباراة، مما أثار قلقًا كبيرًا لدى جماهير النادي، التي تعتبره أحد أهم اللاعبين في الفريق. لم يتم حتى الآن تحديد مدى خطورة الإصابة، ولكن من المتوقع أن يغيب صلاح عن بعض المباريات المقبلة، مما قد يؤثر على أداء الفريق في الفترة الحاسمة من الموسم.

وقد عبرت جماهير ليفربول عن قلقها العميق بشأن إصابة صلاح، مطالبة الجهاز الطبي للنادي ببذل قصارى جهده لعلاجه في أسرع وقت ممكن. وتعتبر إصابة صلاح بمثابة خسارة كبيرة للفريق، خاصة وأنه يعتبر الهداف الأول للفريق وصاحب التأثير الكبير في نتائج الفريق. وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس، حيث يستعد ليفربول لخوض مباريات مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. الوضع الحالي في ليفربول يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الفريق.

فمن ناحية، هناك دعم مستمر لآرني سلوت من قبل الإدارة والملاك، ومن ناحية أخرى، هناك حاجة ماسة لتحسين أداء الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية. إصابة محمد صلاح تضيف المزيد من التعقيدات إلى الوضع، وتجعل مهمة الفريق أكثر صعوبة. من الواضح أن ليفربول يمر بمرحلة انتقالية، وأن هناك حاجة لإجراء تغييرات جذرية في الفريق من أجل استعادة مكانته كواحد من أفضل الفرق في العالم.

التقييم الشامل الذي سيجرى في نهاية الموسم سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل النادي، وسيحدد ما إذا كان سلوت سيستمر في منصبه أم سيتم البحث عن مدرب جديد. وفي الوقت الحالي، يركز الفريق على تجاوز إصابة صلاح وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا وتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجميع ينتظرون بفارغ الصبر نتائج التقييم الشامل في نهاية الموسم، لمعرفة ما إذا كان ليفربول سيتمكن من العودة إلى المسار الصحيح وتحقيق النجاحات التي يتطلع إليها جماهيره





