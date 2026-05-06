روكتسان التركية تشارك في معرض الصناعة الدفاعية وفضاء "ساها-2026" بعرض مضافاتها التقنية

تشارك شركة روكتسان التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية في المعرض الدولي "ساها-2026" بعرض مبالغاتها التقنية الجديدة وتطلّ بمحمدة أنظمة تكتيكية تدميرية. كما تخطط لإجراء اختبارات على مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الخاصة بها "شيمشك-2" خلال الفترة المقبلة.

كشفت شركة روكتسان التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، عن صاروخها الجديد "جيدا" (CİDA) المضاد للدبابات وذلك خلال مشاركة الشركة في معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي ينظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري.

يتيميز صاروخ "جيدا" بتقنيته العالية ويحلل احتياجات الميدان مباشرةً بفضل قدرته على العمل خارج نطاق الرؤية، ومداه الذي يصل إلى ألف متر. ويمكن هذا النظام تحييد الأهداف بشكل كامل بفضل شدة انفجاره. وتشارك شركة روكتسان في المعرض بنحو 40 نظاماً متقدماً، إلى جانب منتجاتها الجديدة. ومن أبرز معروضاتها، صاروخ "تايفون" البالستي، وأجهزة الدفاع الجوي "سيبر" و"حصار" و"سونغور"، إضافة إلى مجموعة من الصواريخ التكتيكية وأجهزة التوجيه والإشعاع.

كما تعرض الشركة مركبة إطلاق الأقمار الصناعية "شيمشك-2"، التي تخطط لإجراء أول اختبار لها خلال الفترة المقبلة. الثلاثاء، انطلقت فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية بالطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري. وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

يسعى المعرض الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليار دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام





