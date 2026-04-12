روس يفضل الحصار على الاستيلاء على 'خرج'، وترامب يكشف تفاصيل مفاوضات سرية بشأن النووي الإيراني، وحزب الله يستهدف إسرائيل

تحليل للدبلوماسي الأمريكي حول أهمية الحصار البحري، وكشف ترامب عن مفاوضات سرية بشأن الملف النووي الإيراني، وتصعيد عسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

أكد الدبلوماسي والمفاوض الأمريكي المخضرم في قضايا الشرق الأوسط ، داني روس، أن فرض ال حصار كان دائمًا الخيار الأكثر منطقية مقارنة بالاستيلاء على جزيرة 'خرج' الاستراتيجية. وتقع هذه الجزيرة في شمال الخليج العربي، على بعد حوالي 25-30 كيلومترًا من الساحل، وتُعتبر أكبر محطة لتصدير النفط ال إيران ي. تمر عبرها نسبة هائلة، تصل إلى 90 بالمئة، من الصادرات النفطية ال إيران ية، مما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد ال إيران ي ومركزًا لوجستيًا حيويًا يضم خزانات ضخمة ومرافئ مجهزة لاستقبال الناقلات العملاقة.

يرى روس أن الحصار البحري يشكل أداة ضغط فعالة، حيث يوقف تدفق الصادرات والإيرادات الإيرانية، ويعتبر ردًا مباشرًا على أي محاولة من جانب إيران لإغلاق المضائق الحيوية. ويشير روس إلى أن هذا الإجراء قد يدفع إيران إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية، مثل استهداف منشآت النفط الخليجية، ولكنه في المقابل يزيد الضغط على طهران. علاوة على ذلك، يرى روس أن الحصار يضع ضغطًا كبيرًا على الصين، الحليف الاقتصادي الرئيسي لإيران، مما يدفعها إلى ممارسة ضغوط على طهران للتوصل إلى حلول دبلوماسية. هذا التحليل يعكس وجهة نظر الخبير الأمريكي حول أهمية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي للتعامل مع التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة. ويوضح كيف يمكن للحصار أن يكون أداة فعالة لتحقيق أهداف استراتيجية دون اللجوء إلى العمل العسكري المباشر، مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل المحتملة والتأثيرات الإقليمية. يمثل هذا التوجه استراتيجية تعتمد على تقليل المخاطر وزيادة فرص تحقيق الأهداف من خلال استخدام القوة الاقتصادية والتحالفات الدبلوماسية. علاوة على ذلك، فإن التركيز على الحصار كخيار مفضل يعكس أيضًا قلقًا بشأن التداعيات المحتملة لعمل عسكري مباشر على الجزيرة، بما في ذلك التكاليف الإنسانية والاقتصادية والسياسية المحتملة. \في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات سرية جرت في إسلام آباد، باكستان، بشأن الملف النووي الإيراني. كشف ترامب، في بيان مطول عبر منصته 'تروث سوشيال'، عن كواليس اجتماع استمر قرابة 20 ساعة بين ممثليه (جي دي فانس، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر) والوفد الإيراني المكون من (محمد باقر قاليباف، عباس عراقجي، وعلي باقري). وذكر ترامب أن الاجتماع، الذي عقد بعد فشل المفاوضات الرسمية، شهد توافقًا على معظم النقاط، إلا أن إصرار طهران على برنامجها النووي، وتحديدًا طموحاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، أدى إلى طريق مسدود. وأكد ترامب، بلهجة حاسمة، أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا، مشددًا على التزام بلاده بمنع طهران من الحصول على مثل هذه القدرات. هذه التصريحات تعكس التوتر المستمر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وتوضح تعقيد الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حلول سلمية. وتبرز أيضًا أهمية الملف النووي الإيراني كقضية مركزية تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. \في سياق منفصل، أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه تجمعًا للقوات الإسرائيلية في محيط مرتفع العاصي جنوبي لبنان. وأفاد الحزب بأنه استخدم قذائف المدفعية في الهجوم، مما يشير إلى استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. يمثل هذا الحادث حلقة جديدة في سلسلة التوترات والمواجهات العسكرية التي تشهدها المنطقة، ويسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني واحتمال التصعيد. تتزامن هذه التطورات مع التوترات الإقليمية المتزايدة، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والمخاوف بشأن أنشطة إيران في المنطقة. تعكس هذه الأحداث أيضًا التحديات التي تواجهها القوى الإقليمية والدولية في سعيها لتحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط





