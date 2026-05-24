تفاصيل الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف مراكز القيادة ومنشآت الطاقة والدفاع في أوكرانيا، مع رصد للتقدم الميداني في عدة محاور وخسائر فادحة في القوات الأوكرانية.

شهدت الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق في مسرح العمليات الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ ضربة انتقامية واسعة النطاق ومكثفة استهدفت مجموعة من أهم منشآت الإدارة العسكرية والبنية التحتية الاستراتيجية في عمق الأراضي الأوكرانية.

وقد تميزت هذه العملية باستخدام ترسانة متطورة من الأسلحة الفتاكة، تصدرتها منظومة أوريشنيك الباليستية الحديثة، إلى جانب صواريخ إسكندر الباليستية الجوية، وصواريخ كينجال فرط الصوتية التي تمتاز بسرعاتها الهائلة وقدرتها على اختراق أعتى المنظومات الدفاعية، بالإضافة إلى صواريخ تسيركون المجنحة. وأكدت المصادر الدفاعية الروسية أن جميع الأهداف المحددة قد أصيبت بدقة متناهية، مما أدى إلى تدمير مراكز حيوية للقيادة والسيطرة العسكرية، وقواعد جوية استراتيجية، ومنشآت تابعة للصناعات الدفاعية، وهو ما يهدف إلى شل قدرة الجيش الأوكراني على إدارة عملياته الميدانية وتنسيق تحركاته.

وتأتي هذه الضربات، وفقاً للبيان الروسي، كرد فعل مباشر وحازم على ما وصفته بالهجمات الإرهابية الأوكرانية التي استهدفت مناطق مدنية داخل الأراضي الروسية، مما جعل موسكو تتخذ قراراً بتوسيع نطاق العمليات لتشمل أهدافاً أكثر حساسية وعمقاً. وفيما يتعلق بالجانب الدفاعي، كشفت التقارير العسكرية الروسية عن نجاح منظومات الدفاع الجوي في التصدي لهجمات أوكرانية مضادة، حيث تم تدمير 7 قنابل جوية موجهة و6 صواريخ من طراز فامبير تشيكية الصنع، بالإضافة إلى إسقاط نحو 320 طائرة مسيرة انتحارية كانت تحاول استهداف مواقع روسية.

ولم تقتصر الضربات الروسية على الأهداف العسكرية البحتة، بل امتدت لتشمل ضرب منشآت تكرير النفط ومرافق الطاقة وشبكات النقل التي تعتمد عليها القوات المسلحة الأوكرانية في إمداداتها اللوجستية وتحركاتها الميدانية. هذا الاستهداف الممنهج لقطاع الطاقة والنقل يهدف إلى خلق حالة من الضغط اللوجستي على القوات الأوكرانية، وتقليل قدرتها على المناورة أو نقل التعزيزات إلى الخطوط الأمامية، مما يضعف من صمود الدفاعات الأوكرانية في المناطق الساخنة.

على الصعيد الميداني، سجلت القوات الروسية تقدماً ملموساً في عدة محاور، حيث تمكنت وحدات مجموعة قوات الغرب من احتلال خطوط ومواقع استراتيجية أكثر فائدة، مما أسفر عن خسائر في صفوف القوات الأوكرانية بلغت نحو 180 عسكرياً خلال يوم واحد. وفي الوقت ذاته، نجحت وحدات مجموعة قوات الجنوب في تحسين مواقعها على الخط الأمامي، مما أدى إلى خسارة القوات الأوكرانية لأكثر من 90 عسكرياً.

أما مجموعة قوات المركز، فقد تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة ومهمة تكتيكياً، وبلغت خسائر العدو هناك أكثر من 305 عسكريين. وفي محور الشرق، واصلت القوات الروسية تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية، مما تسبب في خسارة أوكرانيا لأكثر من 265 عسكرياً. وتعكس هذه التحركات الميدانية المنسقة مع الضربات الصاروخية استراتيجية روسية تهدف إلى استنزاف القوى البشرية والمادية للطرف الآخر.

وفي ختام هذه العمليات، شنت القوات الروسية هجوماً عنيفاً استهدف العاصمة كييف ومناطق أخرى متعددة، ووُصف هذا الهجوم بأنه واحد من أكثر الضربات كثافة التي تعرضت لها العاصمة الأوكرانية منذ عامين. وقد تسبب هذا القصف في حالة من الإرباك الشديد في مراكز اتخاذ القرار في كييف، حيث تم استخدام مزيج من الصواريخ الباليستية والمسيرات الهجومية لضمان تدمير الأهداف العسكرية بدقة.

تبرز هذه الموجة من الهجمات رغبة روسيا في إرسال رسالة ردع قوية، مؤكدة أن أي استهداف للمدنيين الروس سيقابله رد فعل عسكري يتجاوز في شدته وقوته العمليات التقليدية، وذلك عبر استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الروسية من صواريخ فرط صوتية وباليستية عابرة للمناطق، مما يضع الموقف الميداني والسياسي أمام مرحلة جديدة من التصعيد الخطير





