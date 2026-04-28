مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يتهم أوكرانيا بمواصلة الهجمات على المدنيين والصحفيين، ويشير إلى تدهور حرية الإعلام بسبب تدخل الغرب وقمع المعارضة. موسكو تطالب بتحقيق دولي في اغتيال صحفية روسية.

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن أوكرانيا تواصل استهداف المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، وتعلن عن ذلك بفخر. وأشار خلال كلمته أمام الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن ما وصفه بـ'عصابة كييف' لم تتوقف عن الممارسات الإرهابية المتمثلة في مهاجمة المدنيين والصحفيين والمراسلين الحربيين، بل وتتباهى بهذه الأعمال علناً.

وأوضح نيبينزيا أن ستة صحفيين روسيين قتلوا نتيجة لهجمات القوات الأوكرانية في عام 2025، بينما نجا مراسل آخر بأعجوبة من ضربة بطائرة مسيرة في عام 2026. هذا التصعيد يثير قلقاً بالغاً بشأن سلامة الصحفيين وحرية الإعلام في منطقة الصراع. وأضاف المندوب الروسي أن الوضع المتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات وتعددية وسائل الإعلام لم يشهد أي تحسن خلال العام الماضي، بل على العكس، ازداد تدهوراً.

وعزا هذا التدهور إلى ما وصفه بـ'مسار دول الغرب الجماعي' الرامي إلى فرض السيطرة على الفضاء الإعلامي العالمي وقمع المعارضة والتلاعب بالرأي العام. وأشار إلى أن هذه الدول تستخدم ترسانة من الأدوات الرقابية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على وسائل الإعلام والصحفيين، والإجراءات القمعية ضد عائلاتهم.

كما انتقد نيبينزيا نظام كييف بسبب ما وصفه بـ'أشكاله المتطرفة من التعصب'، مشيراً إلى حظر وسائل الإعلام المعارضة وآلاف المواقع الإلكترونية، وملاحقة المخالفين في الرأي، والترويج للكراهية ضد كل ما هو روسي، والتحريض على روسيا علناً عبر وسائل الإعلام المختلفة. هذا القمع الشامل للرأي يخلق بيئة معادية للصحافة المستقلة ويقوض الديمقراطية. كما وجه نيبينزيا انتقادات حادة لمنصة 'ميروتفوريتس' الإلكترونية، واصفاً إياها بأنها منصة 'متطرفة' تنشر بيانات شخصية للصحفيين وحتى للأطفال.

وأشار إلى أن هذه المنصة مسجلة في إحدى دول 'الغرب الجماعي'، لكن لا أحد من قادتها يبدي أي اهتمام بذلك. وأوضح أن كييف أدرجت أسماء العديد من الصحفيين الروس، وأحياناً عائلاتهم، على هذا الموقع واتهمتهم بـ'التحريض على الإرهاب'.

واختتم كلمته بالتعبير عن أسفه لأن دول الغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، بعد مرور 80 عاماً على اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 59 (I) الذي يعلن حرية الإعلام والحصول على المعلومات حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، تسعى بدلاً من ذلك إلى فرض المزيد من القيود والحظر. وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تصر على اتخاذ المنظمات الدولية موقفا حازما بشأن اغتيال مراسلة القناة الروسية الأولى آنا بروكوفيفا على يد عسكريين أوكرانيين.

كما أشارت إلى أن كييف لا تكتفي بمهاجمة المدنيين والبنية التحتية الروسية، بل تمتد أيديها أيضاً إلى استهداف ممثلي وسائل الإعلام. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصف نظام كييف بأنه 'نازيون تم تسمينهم' لتستخدمهم أوروبا في حربها ضد روسيا. هذه التصريحات تعكس تصاعد التوتر وتفاقم الأزمة الإعلامية في المنطقة





