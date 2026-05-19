في تحول استراتيجي كبير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتماد الروبل واليوان في التسويات التجارية مع الصين، مؤكداً الوصول إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة الاستراتيجية لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

شهدت العلاقات الثنائية بين الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية تحولاً جذرياً ومفصلياً في السنوات الأخيرة، حيث كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطور استراتيجي كبير في الآلية المالية للتجارة بين البلدين، مؤكداً أن التسويات التجارية باتت تتم بالكامل تقريباً باستخدام العملات المحلية، وهي الروبل الروسي واليوان الصيني.

هذا التحول لا يمثل مجرد تغيير تقني في المعاملات المالية، بل يعكس رغبة مشتركة في تحصين النظام التجاري بين موسكو وبكين من التقلبات الخارجية والضغوط التي قد تفرضها القوى الدولية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة. وقد أشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً متصاعداً ومطّرداً، مما يؤسس لقاعدة اقتصادية صلبة تدعم التحالف السياسي والعسكري بين القوتين، ويهدف إلى خلق نظام مالي بديل يقلل الاعتماد على العملات التقليدية المهيمنة في الأسواق العالمية.

وبالعودة إلى الجذور التاريخية لهذا التعاون، لفت الرئيس بوتين إلى أن الأساس المتين لهذه العلاقة قد وُضع منذ نحو خمسة وعشرين عاماً، حينما وقعت روسيا والصين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون. هذه المعاهدة لم تكن مجرد وثيقة دبلوماسية، بل كانت حجر الزاوية الذي أدى إلى تشكيل تفاعل استراتيجي وشراكة شاملة وصلت اليوم إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والانسجام.

وأكد بوتين أن الثقة المتبادلة بين البلدين تدفعهما للعمل بنشاط على تطوير علاقاتهما في كافة المجالات الحيوية، بما في ذلك القطاعات السياسية والاقتصادية والدفاعية، مع التركيز بشكل خاص على توسيع التبادلات الإنسانية والثقافية لتعزيز التواصل المباشر بين الشعبين الروسي والصيني، مما يضمن استدامة هذه الشراكة على المدى الطويل وبناء مستقبل مشترك قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. من الناحية الجيوسياسية، تبرز طموحات البلدين في إعادة صياغة النظام الدولي، حيث صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، بأن القمة بين الرئيسين بوتين وشي جين بينغ ستتوج بتبني إعلان تاريخي حول إقامة عالم متعدد الأقطاب.

هذا المفهوم يشير إلى السعي لإنهاء حقبة القطب الواحد والانتقال إلى نوع جديد من العلاقات الدولية تقوم على توزيع القوة والنفوذ بين مراكز متعددة، مما يمنح الدول قدرة أكبر على اتخاذ قراراتها السيادية بعيداً عن الإملاءات الخارجية. وقد أشار أوشاكوف إلى أن روسيا والصين نجحتا بالفعل في بناء نظام تجاري مستدام ومتبادل، وهو نظام محمي بشكل فعال من تأثيرات الدول الأخرى والاتجاهات السلبية التي قد تضرب الأسواق العالمية، مما يجعل هذا التحالف درعاً اقتصادياً وسياسياً في مواجهة الأزمات.

وفي سياق متصل، تثير هذه التقاربات العميقة قلقاً بالغاً في العواصم الغربية، حيث نقلت صحيفة الغارديان البريطانية حالة التوجس التي تسود الغرب إزاء تعزيز العلاقات بين موسكو وبكين، معتبرة أن هذا التحالف قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى العالمية. ورغم هذه الضغوط، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تضع توقعات جدية وطموحة لزيارة الرئيس بوتين إلى الصين، والتي رافقه فيها وفد رفيع المستوى من المسؤولين والخبراء.

كما لفت مراقبون دوليون، ومن بينهم ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، إلى التباين الواضح في طريقة استقبال الصين للقيادة الروسية مقارنة بالزيارات الأمريكية، مما يعكس عمق التقدير المتبادل بين بوتين وشي جين بينغ. وقد توجت هذه الجهات الدبلوماسية والمباحثات المكثفة في بكين بتوقيع الرئيسين الروسي والصيني على بيان مشترك يهدف إلى تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.

وجاء هذا التوقيع بعد جلسات مباحثات مطولة استمرت لساعات، تناولت كافة القضايا العالقة والملفات الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز الأمن الإقليمي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية. إن هذا الاتفاق يمثل إعلاناً رسمياً عن دخول العلاقة الروسية الصينية مرحلة جديدة من التكامل، حيث يتجاوز التعاون مجرد المصالح التجارية ليصل إلى صياغة رؤية عالمية مشتركة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة لبلديهما وللعالم أجمع، بعيداً عن سياسات الاحتواء أو الضغوط الخارجية





