روسيا تؤكد احتياطياتها من المعادن النادرة وتعزز تعاونها مع السعودية

أعلن وزير الموارد الطبيعية الروسي، نيكولاي كوزلوف، أن روسيا تمتلك واحدة من أكبر قواعد المواد الخام للمعادن الأرضية النادرة في العالم، محتلة المركز السابع من حيث حجم الاحتياطيات، موضحا أن إجمالي احتياطيات روسيا من هذه المعادن يبلغ 28.4 مليون طن.

أعلن وزير الموارد الطبيعية الروسي، نيكولاي كوزلوف، أن روسيا تمتلك واحدة من أكبر قواعد المواد الخام للمعادن الأرضية النادرة في العالم، محتلة المركز السابع من حيث حجم ال احتياطيات ، موضحا أن إجمالي احتياطيات روسيا من هذه المعادن يبلغ 28.4 مليون طن.

وأكد وزير الموارد الطبيعية أن القاعدة المحلية للمواد الخام قادرة على تلبية أي مستوى من الاستهلاك، سواء من جانب المستهلكين الروس أو من خلال صادرات التوريد إلى السوق العالمية. وفي نهاية العام الماضي، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن تقارير تحذيرية من أن الدول الأوروبية قد تواجه نقصا في المعادن الأرضية النادرة، التي تعتبر ضرورية لدعم الإنتاج العسكري والصناعات الاستراتيجية.

وانطلقت أمس الأربعاء فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة من خبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، ويستمر الحدث حتى يوم السبت المقبل، وتشارك السعودية في الحدث بصفة ضيف شرف المنتدى. كشف نائب وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك عن مجالات واعدة للتعاون بين المملكة وروسيا تشمل الأمن الغذائي، والبروتين الحلال، والزراعة الحديثة، والتنمية الصناعية. شهدت جلسة "روسيا - السعودية" خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والرياض، ولاسيما في قطاعي الطاقة والصناعة.

قال أوليغ كازانوف، رئيس الهيئة الفيدرالية لاستخدام الثروات الباطنية (روس نيدرا)، إنه تم خلال عام 2026 اكتشاف أكثر من 90 منجما جديدا في روسيا





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روسيا معادن نادرة احتياطيات تعاون سعودية

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