اتهامات روسية حادة للنمسا بخرق التزاماتها كدولة مضيفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر فرض قيود تمييزية على تأشيرات الدخول للموظفين الروس وعائلاتهم وتأثير ذلك على العمل الدبلوماسي.

شهدت الساحة ال دبلوماسية الدولية تصاعدا ملحوظا في حدة التوترات بين روسيا و النمسا ، حيث وجهت موسكو اتهامات صريحة ومباشرة للحكومة النمسا وية بانتهاك التزاماتها القانونية والدولية بصفتها الدولة المضيفة لمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وجاء ذلك على لسان الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الذي أكد في تصريحات قوية أن السلطات النمساوية باتت تمارس تمييزا واضحا وغير مبرر ضد المواطنين الروس، وهو ما يتجلى بشكل صارخ في رفض إصدار تأشيرات الدخول اللازمة للموظفين الروس وعائلاتهم، مما يعيق أداء مهامهم الرسمية في واحدة من أهم المنظمات الرقابية في العالم. وأوضح أوليانوف خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا السلوك النمساوي لا يمثل مجرد عقبة إدارية، بل هو خرق جسيم للالتزامات التي تعهدت بها جمهورية النمسا منذ العاشر من ديسمبر عام 1959، وهو التاريخ الذي شهد توقيع الاتفاقية التاريخية لاستضافة مقر الوكالة على أراضيها.

وأشار المندوب الروسي إلى أن هذه الأحكام القانونية لم تكن مجرد وعود شفهية، بل تم تسجيلها ودمجها ضمن التشريعات الوطنية للنمسا، مما يجعل أي تراجع عنها أو ممارسة تمييزية بناء على الجنسية بمثابة مخالفة قانونية صريحة للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية المبرمة. وأضاف أن هذه الإجراءات غير القانونية تؤدي مباشرة إلى تعطيل عمليات التخطيط الطبيعي للموظفين الروس، وتخلق صعوبات بالغة أمام عملية التناوب السلس للكوادر البشرية، وهو أمر حيوي لضمان استمرارية العمل الفني والإداري داخل الوكالة.

وفي سياق متصل، شدد أوليانوف على أن الدبلوماسيين الروس والموظفين الإداريين والفنيين، بالإضافة إلى أفراد أسرهم، يجدون أنفسهم اليوم في وضع تمييزي مقارنة بممثلي الدول الأعضاء الأخرى في الوكالة، مما يثير تساؤلات حول حيادية الدولة المضيفة وقدرتها على توفير بيئة عمل عادلة ومتكافئة لجميع الدول دون استثناء. هذا التصعيد لا يتوقف عند حدود فيينا، بل يمتد ليشمل الرؤية الروسية العامة تجاه السياسات الأوروبية، حيث دخلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على خط الأزمة لتؤكد أن التوجهات الحالية للاتحاد الأوروبي في تقييد إصدار تأشيرات شنغن للروس، خاصة أولئك الذين سبق لهم السفر إلى أوروبا، هي سياسات مدمرة تدفع القارة الأوروبية نحو المزيد من العزلة والدمار السياسي والاجتماعي.

إن هذه الأزمة تعكس عمق الشرخ في العلاقات الروسية الغربية، حيث تحولت الإجراءات الإدارية مثل التأشيرات إلى أدوات في صراع سياسي أوسع. ويرى المراقبون أن استهداف الموظفين العاملين في منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يكون له تداعيات خطيرة على الأمن النووي العالمي، إذ إن إعاقة وصول الخبراء الروس أو تضييق الخناق عليهم قد يؤثر على جودة التنسيق الدولي في ملفات حساسة.

وتطالب موسكو بضرورة عودة النمسا إلى احترام اتفاقياتها الدولية والتعامل مع جميع البعثات الدبلوماسية والموظفين الدوليين وفق معايير المساواة والمهنية، بعيدا عن الضغوط السياسية الخارجية التي تفرضها القوى المهيمنة في أوروبا، لضمان عدم تحول المقرات الدولية إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية. ختاما، يبقى الموقف الروسي ثابتا في اعتبار هذه الممارسات النمساوية غير مقبولة جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن الاستمرار في هذا النهج التمييزي سيؤدي حتما إلى تدهور أكبر في العلاقات الثنائية وسيقوض الثقة في المؤسسات الدولية التي تعتمد في نجاحها على التعاون الشامل وغير المشروط بين جميع الدول الأعضاء بغض النظر عن التوجهات السياسية السائدة، مما يجعل من الضروري مراجعة هذه السياسات بشكل عاجل لتفادي مزيد من التصعيد الدبلوماسي الذي قد يضر بمصالح جميع الأطراف المعنية بالسلام والأمن الدوليين





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