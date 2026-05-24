روسيا تشن هجوماً واسعاً على كييف باستخدام صواريخ أوريشنيك ومئات المسيرات

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي عنيف شمل 600 مسيرة و90 صاروخاً، من بينها صواريخ أوريشنيك الباليستية، مما أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار في البنى التحتية.

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها ليلة من الرعب والقصف العنيف، حيث شنت القوات المسلحة الروسية واحدة من أضخم الهجمات الجوية منذ بدء النزاع، مستخدمةً ترسانة متنوعة من الأسلحة الفتاكة.

وأكد مسؤولون محليون في أوكرانيا أن هذا الهجوم الذي وقع خلال الليل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينما تعرضت المدينة لقصف مكثف استمر حتى ساعات الصباح من يوم الأحد. وبحسب البيانات الصادرة عن سلاح الجو الأوكراني، فإن حجم الهجوم كان هائلاً، إذ أطلقت روسيا نحو 600 طائرة مسيرة و90 صاروخاً، مما وضع منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية تحت ضغط شديد.

وقد وصف شهود عيان ومراسلون في كييف المشهد بأنه كان مروعاً، حيث هزت سلسلة من الانفجارات العنيفة أركان المباني، واختلطت أصوات صفارات الإنذار بدوي المدافع المضادة للطائرات التي حاولت اعتراض المسيرات التي كانت تملأ سماء العاصمة بأزيزها المزعج، في وقت سادت فيه حالة من التوتر الشديد بين السكان الذين هرعوا إلى الملاجئ. وفي تطور خطير يزيد من حدة التصعيد العسكري، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استخدام روسيا لصاروخ أوريشنيك الباليستي متوسط المدى في ضرباتها التي استهدفت مدينة بيلا تسيركفا في منطقة كييف.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية استخدام هذا النوع من الصواريخ، مشيرة إلى قدرتها على حمل رؤوس نووية، ومشددة على أن الهجوم استهدف حصرياً منشآت عسكرية. ولم يقتصر الهجوم على صواريخ أوريشنيك فحسب، بل شمل مزيجاً قاتلاً من صواريخ إسكندر الباليستية، وصواريخ كينجال فرط الصوتية، بالإضافة إلى صواريخ كروز من طراز تسيركون ومئات الطائرات المسيرة الانتحارية.

وبررت موسكو هذه الضربة بأنها رد فعل مباشر على ما وصفته بالهجمات الإرهابية الأوكرانية التي استهدفت البنى التحتية المدنية على الأراضي الروسية، مما يشير إلى دخول المواجهة مرحلة جديدة من تبادل الضربات العنيفة باستخدام أسلحة استراتيجية متطورة، تهدف من خلالها روسيا إلى ممارسة ضغوط قصوى على القيادة الأوكرانية. هذا الهجوم لم يكن مفاجئاً بالكامل، فقد سبقته تحذيرات شديدة اللهجة من الرئيس زيلينسكي الذي نبه إلى احتمالية شن روسيا لضربة مركبة وضخمة تستخدم فيها صواريخ أوريشنيك، داعياً المواطنين إلى التوجه فوراً إلى الملاجئ والتعامل بمسؤولية مع الموقف الراهن.

كما تزامنت هذه التحذيرات مع بيان من السفارة الأمريكية في كييف، أشارت فيه إلى تلقيها معلومات استخباراتية حول هجوم جوي وشيك قد يحدث خلال 24 ساعة. وعلى أرض الواقع، تسبب القصف في خسائر مادية جسيمة، حيث أشار رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إلى تضرر مدرسة في منطقة شيفتشنكيفسكي، بينما أدى سقوط الصواريخ بالقرب من مدرسة أخرى إلى انسداد مداخل الملاجئ التي احتمى بها السكان، مما زاد من حالة الذعر بين المدنيين.

وفي سياق متصل، يرى المراقبون أن هذا التصعيد يأتي رداً على ضربة أوكرانية بمسيّرات استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك المحتلة، والتي أدت لمقتل 18 شخصاً، مما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوعد برد عسكري قاسٍ. وفي ختام هذه التطورات، جدد زيلينسكي مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على روسيا لوقف هذه الهجمات، مؤكداً أن كييف سترد بشكل متكافئ وكامل على كل اعتداء يستهدف أراضيها وشعبها، مما ينذر بدورة جديدة من العنف المتبادل





