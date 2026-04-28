روسيا تعتزم تقديم مقترحات جديدة للوساطة بين أمريكا وإيران

أعلنت موسكو عن نيتها تقديم أفكار لواشنطن في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تعثر المفاوضات المباشرة ووسط جهود إقليمية تقودها باكستان وسلطنة عمان. وتسعى روسيا للمساعدة في استعادة الهدوء بالشرق الأوسط بعد الحرب الأخيرة.

أعلنت موسكو عن نيتها تقديم مقترحات جديدة لواشنطن، وذلك في إطار جهود ال وساطة التي تبذلها بين الولايات المتحدة و إيران . يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه المسار المباشر لل مفاوضات بين واشنطن وطهران صعوبات جمة، مما يجعل من روسيا لاعباً محورياً في محاولة إيجاد حلول دبلوماسية.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية العراقي عباس عراقجي في مدينة سانت بطرسبورغ يوم الاثنين الماضي. تأتي زيارة عراقجي كجزء من جولة مكثفة شملت سلطنة عمان وباكستان، وهما الدولتان اللتان تقودان جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. وقد استضافت إسلام أباد بالفعل جولة أولى من المفاوضات بين الطرفين في وقت سابق من شهر أبريل الحالي، إلا أن هذه الجولة لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

وتأتي جولة عراقجي الخارجية في ظل تعثر الجهود الرامية إلى استئناف الحوار، حيث قام بزيارة باكستان مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. وتسعى روسيا من خلال هذه الوساطة إلى المساهمة في استعادة الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الحرب الأخيرة التي شهدتها المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن وقفاً لإطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ منذ حوالي ثلاثة أسابيع، بعد أكثر من أربعين يوماً من القتال العنيف.

وقد قدمت موسكو في السابق مقترحاً لتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب على أراضيها، بهدف تخفيف حدة التوترات القائمة، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل الولايات المتحدة. تعكس هذه التطورات تعقيد المشهد الإقليمي، والحاجة الماسة إلى إيجاد حلول سياسية تضمن الأمن والاستقرار للجميع. إن الدور الروسي في هذا السياق يمثل محاولة لملء الفراغ الدبلوماسي، وتقديم بدائل تساهم في تجنب المزيد من التصعيد.

بدأت الأزمة الحالية مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. ردت إيران على هذه الحرب بشن هجمات على إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، قبل أن يتم التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية في الثامن من أبريل الحالي. استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين في الحادي عشر من أبريل، إلا أنها لم تؤدِ إلى أي اتفاق نهائي.

وفي الحادي والعشرين من نفس الشهر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد الهدنة بناءً على طلب الوساطة الباكستانية، وذلك إلى حين تقديم إيران مقترحاً رسمياً بشأن المفاوضات، دون تحديد إطار زمني محدد. يظل الوضع الإقليمي هشاً، ويتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة من جميع الأطراف المعنية، لضمان استمرار الهدنة، والتوصل إلى حلول مستدامة تنهي الأزمة، وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. إن مبادرة روسيا بتقديم مقترحات جديدة لواشنطن تمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، وتأتي في وقت حرج يتطلب تضافر الجهود الدولية





