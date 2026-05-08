روسيا توافق على المبادرة الأمريكية لتسريع تبادل الأسرى مع أوكرانيا والهدنة لمدة ثلاثة أيام في النزاع

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن روسيا وافقت على المبادرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني خلال تزامن الذكرى الحادية والثمانين لعيد النصر على النازية. وجاء ذلك أثناء مؤتمر صحفي يعقده في مدينة روسيا. وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن هدنة لمدة ثلاثة أيام في النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال الأيام القادمة، وذلك بالتزامن مع احتفالات‘يوم النصر’ في روسيا. وقد تزامن ذلك مع إعلان الرئيس بوتين عن هدنة أحادية الجانب يومي 8 و9 مايو بناء على أوامر الرئيس بعد بحث الموضوع مع ترامب خلال مكالمة هاتفية.

